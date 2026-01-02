記憶體漲價＋AI PC！法人鎖定群聯、華碩、買進個股名單出爐
[Newtalk新聞] 隨著AI應用持續擴散，2026年產業動能逐步由單一題材走向結構性成長，從AI伺服器、記憶體、散熱與精密耗材，一路延伸至PC、智慧穿戴與再生能源等領域。本次整理涵蓋IC設計、電子製造、關鍵零組件及新興產業，聚焦企業在產品組合升級、毛利率改善與中長期成長動能上的變化。
以下是國泰證期今天(2日)早盤後解析市場關注熱門股與產業動向：
群聯 (8299)
DDR4缺貨，HBM排擠消費性記憶體。26年受惠AI資料中心、NAND漲價、AI PC需求，EPS估79.95元，維持買進。
華碩 (2357)
全球記憶體供應惡化，AI PC推升規格至16GB以上。2026年PC出貨2.7億台，市佔集中大品牌。華碩受惠電競與AI PC，拓展AI伺服器，維持買進。
信驊 (5274)
1Q26營收26-27億元，毛利率66.5-67.5%。AI伺服器帶動BMC需求，AST2700自製率提升，毛利率上看80%。EPS估25-26年99.29/139.5元，評價不便宜，建議中立。
聚恆 (4582)
申請創新板上市，主攻再生能源，內銷為主。大亞持股9.26%，合作泰國曼吒能源建設。26年毛利率有望15%，營收年增10%以上。
大立光 (3008)
1/8舉行法說會。11月營收53.03億元，12月動能持平。4Q25營收174.29億元(-1.4% QoQ)，EPS 48.53元。淡季影響，維持中立。
富喬 (1815)
25年新產品產能佔比45%，稼動率滿載。26年Low Dk/CTE佔比提升至60%，高階需求帶動漲價。憑藉垂直整合與技術門檻，展望正向。
散熱產業
電鍍牌照難取得，傳統水冷板廠商擴產受限，外部電鍍廠受惠。ASP提升，受惠股匯鑽科(8431)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)。
精密耗材產業
2026成長動能來自先進製程與封裝。相關廠商：新應材(4749)、台特化(4772)、昇陽半(8028)、中砂(1560)、崇越(5434)、達興(5234)、長興(1717)、頌勝(7768)、山太士(3595)。
智慧穿戴產業
2026全球出貨量成長9%，2027維持8-10%。智慧手錶營收2026年552億美元，2027年625億美元。台廠受惠：台積電(2330)、聯發科(2454)、瑞昱(2379)、立積(4968)、華邦電(2344)。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
