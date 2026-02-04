記憶體漲到「回不去」！威剛營收年增2倍破紀錄 董座陳立白：300億囤貨戰開打

​全球記憶體市場在2026年開春即展現勢不可擋的猛烈噴發態勢。受惠於DRAM與NAND Flash合約價持續強勁漲升，記憶體模組大廠威剛科技（3260）今（4）日公布元月合併營收攀升至84.12億元，不但寫下單月營收年增近2倍的驚人紀錄，同時亦連續第二個月刷新歷史單月新高，顯示產業已進入價量齊揚的「超級週期」。

威剛元月合併營收84.12億元，年增198.92%、月增44.78%。觀察產品結構，DRAM成為推升本月營收衝頂的最大功臣，單月營收貢獻57.41億元，較去年同期激增296.34%，營收占比近七成，達到68.26%；其次則為SSD占比23.91%，記憶卡、隨身碟及其他產品則占7.83%。

針對當前供需緊縮的市況，威剛董事長陳立白對後市展現極度樂觀且強硬的態度。陳立白指出，記憶體供應端正處於前所未有的缺貨狀態，「記憶體三大原廠都已通知今年的產能已銷售一空，全年缺貨態勢確立。」由於供應鏈完全無法滿足市場胃納，陳立白更定調這波漲幅具有絕對的支撐力道，直言：「DRAM與NAND Flash 的價格早已無法回頭，更沒有跌價的問題。」

這波記憶體需求的高度增長，核心動能來自於AI應用從雲端向邊緣裝置的快速滲透。陳立白分析，目前 AI 應用的深化正不斷推升記憶體需求，應用範圍「從大語言模型訓練到推論、從雲端運算拓展至邊緣應用，甚至機器人、自動駕駛汽車等都可望繼續推高記憶體需求」。儘管上游原廠已因應供不應求啟動擴產，但他預期新增產能並非一蹴可幾，最快要到2027年下半年才能看到實際產出，這意味著市場供需失衡的局面短期內難以緩解。

面對全球性的供貨吃緊與價格飆漲，威剛已採取積極的備貨戰略以搶佔市佔先機。陳立白強調，為滿足客戶需求並因應缺貨漲價帶來的紅利，公司將持續加速採購，預期在今年第一季底能將庫存水位拉升至300億元以上的高點。在提前採購備貨的成本優勢下，威剛看好第一季毛利率表現將能維持在歷史高檔水準，營運表現可望持續挑戰佳績。



