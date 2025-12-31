記憶體漲太兇！ 兩PC大廠不約而同「1/5調整價格」漲幅上看20％

受到記憶體缺貨漲價影響，電腦品牌廠漲價壓力山大。（圖：取自Kingston官網）

隨著大廠專注生產AI需求的高頻寬記憶體（HBM），退出或減少產出DDR4，帶動DDR4缺貨漲價，漲勢相當驚人。受到記憶體缺貨漲價影響，品牌廠漲價壓力山大。全球市占第一的Lenovo（聯想），日前已向客戶與合作夥伴發出產品調價的說明函，預告自2026年1月5日起，將針對全產品組合實施價格調整。隨後，華碩也發出2026年產品價格調整說明函，預告同樣於1月5日起將針對部分產品組合策略性價格調整。

品牌廠的接連調價，意味著消費端最快自1月第二周起，就可能得以新調漲的價格購機。不過目前通路端庫存未見底，現貨市場價格會否即時變動？通路業者表示，得看大型電商、連鎖門市誰先開出第一槍。

廣告 廣告

Lenovo及華碩在說明函中不約而同指出，這一波因全球供應鏈結構性波動影響，多項關鍵零組件、尤記憶體（DRAM）與儲存元件（NAND/SSD），都正承受嚴峻的成本上升壓力。為此，Lenovo預計將自2026年1月5日起，對全產品組合實施償格調整，並強調這些調整是為了確保供應穩定，及維持客戶對Lenovo 品質與可靠性的期待。

華碩也向客戶說明，在審慎評估市場環境、供應穩定性與產品品質，與華碩承諾提供給客戶領先業界的技術研發能力等條件後，華碩將於1月5日起針對部分產品組合策略性價格調整。此項調整是在長期吸收與因應成本壓力後，做出的必要決定，目的在於確保穩定供應、維持品質與服務水準，並持續支持客戶在關鍵 IT 投資上的長期規劃。

依目前品牌廠的預告調價方向，Lenovo將進行全產品線的價格調整，Dell與華碩則皆先僅針對部分產品組合進行策略性調價。另如HP、宏碁等大廠，也皆對調漲產品價格有共識，預計2026年1月各PC大廠就將同步以調價後的新報價出貨。

通路業者指出，雖現貨市場仍有部分庫存，但主流的產品線如中低階筆電機款則略偏低。業者預就期首波將調漲價格的品項，包括配置DRAM的主機板、部分型號筆電，與既定規格配置的桌上型電腦。

通路業者預估，中低階的PC產品將受到較明顯的影響，調漲幅度也相對高，整體PC產品價格漲幅估將落在15～20％，部分入門款的機款甚至可能達20％以上。