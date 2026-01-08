記憶體漲翻天！輝達顯卡衝到12萬 黃仁勳擬重啟「舊款GPU」救場

輝達執行長黃仁勳。資料照，路透社



近來記憶體價格水漲船高，NVIDIA（輝達）顯示卡售價隨之攀升，讓組裝電腦的消費者荷包大失血。近日市場傳出，輝達可能重啟過去被封為「神卡」的GeForce RTX 3060生產線，希望撐過記憶體供應吃緊與價格狂飆的艱困期間。對此，輝達也做出回應。

科技媒體《Tom's Hardware》報導，輝達執行長黃仁勳面對提問，是否可能應用新技術讓舊款GPU重新量產時，他表示，「相當有可能，但必須看是哪一款。」把最新AI的技術導入前一代顯示卡不是不可能，但需要投入資源研發，「我會回去研究，這個提議確實不錯。」雖然沒有直接回答，卻也未完全否定這項作法。

雖然外界高度關注輝達推出新一代消費級顯示卡，但本週在拉斯維加斯舉行的消費電子展（CES）上，輝達並未發表任何新的消費級GPU硬體。黃仁勳反而將重點放在高階AI運算平台，意味著公司仍主打高效能運算市場。

硬體成本部分，DDR5記憶體及固態硬碟SSD價格大漲，讓組裝電腦的費用持續升高。輝達旗艦級RTX 5090顯示卡，在部分零售通路已經達到4000美元（約台幣12.6萬元），對組裝電腦的消費者來說，實在是龐大的負擔。

目前顯示卡價格正面臨雙重包夾，包括記憶體越來越貴，另外就是供不應求，導致輝達高階顯卡價格持續上漲。市場分析，可以多生產一些採用舊製程、記憶體較小、技術相對成熟的GPU，作為漲價潮中的替代方案。

