記憶體漲翻天！PC大廠視長鑫存儲為「救命稻草」 擬破例採購中國貨

隨著人工智慧（AI）浪潮席捲全球，美光、三星與SK海力士等記憶體巨頭將產能優先供給輝達（Nvidia）、Google等科技巨擘，導致傳統消費性電子市場面臨嚴峻的記憶體短缺與價格飆漲。

根據《日經亞洲》報導，為了突破供應瓶頸，全球個人電腦（PC）大廠惠普（HP）、戴爾（Dell），以及台灣品牌宏碁（Acer）、華碩（Asus）正積極考慮首度採購中國製造的記憶體晶片，將長鑫存儲（CXMT）等中國業者視為緩解供應鏈壓力的關鍵解方。

惠普、戴爾正在評估中國記憶體供應

報導指出，惠普已開始對中國主要記憶體製造商長鑫存儲的產品進行驗證，以建立更多供應選項。知情人士透露，若DRAM供應持續緊張且價格上漲，惠普可能會在非美國市場首次採購長鑫存儲的晶片。

另一美系大廠戴爾也正在驗證長鑫存儲的DRAM產品，以應對2026年記憶體價格持續上漲的風險。知情人士指出，雖然驗證流程不等於最終採用，但多家PC品牌認為長鑫存儲有可能成為「救命稻草」，緩解AI驅動下的供應壓力。

台廠採購策略轉向

面對供應鏈危機，台灣PC品牌廠也開始調整策略。全球第六大PC製造商宏碁近年來仰賴中國代工廠進行設計生產以控制成本，知情人士表示，若其中國代工夥伴採購陸製記憶體，宏碁將持開放態度。董事長陳俊聖日前受訪時也坦言：「只要中國供應商的新產能上線，就有助於改善短缺現況。」

全球第五大PC品牌華碩，據傳也已要求中國生產合作夥伴在可能的情況下，協助為部分筆記型電腦專案尋找記憶體貨源。供應鏈高層分析，過去品牌廠嚴格掌控核心處理器、面板與記憶體等關鍵零組件的採購權，但在全球大缺貨的當下，局勢已然改變，品牌端反過來希望代工廠利用其在地供應鏈人脈，擴大貨源選項。

中國晶片廠趁勢崛起

目前，中國記憶體晶片主要服務國內市場，但已開始影響全球市場。長鑫存儲的產品已被華為、小米、Oppo、Vivo及聯想採用，並提供給字節跳動、阿里雲等雲端服務商。

此外，儘管被列入美國貿易黑名單，長江存儲（YMTC）在NAND Flash市場仍具領導地位，並積極拓展海外市場，甚至透過自有品牌「致態（ZhiTai）」在台灣、新加坡等地銷售SSD產品。

據Counterpoint數據顯示，2025年長江存儲在全球NAND市場份額約達10%，長鑫存儲在DRAM營收市占亦達5%。若以晶圓產能計算，兩家公司的市占率皆已突破10%。

《日經亞洲》報導指出，惠普尚未回應置評請求，戴爾與華碩也拒絕回應。宏碁表示，不公開供應商名單，會持續與多家全球供應商保持密切聯繫，以動態調整營運並應對零組件價格變化，提升供應鏈韌性。