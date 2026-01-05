記憶體漲聲不斷 價格恐飆6成

研調機構TrendForce指出，受AI伺服器需求爆發影響，一般型記憶體將暴漲55至60％。（本報資料照片）

在美國CES大展舉辦同時，消費者與電子產業今年將面臨最嚴峻的議題是「記憶體加價戰」；研調機構TrendForce指出，受AI伺服器需求爆發影響，記憶體大廠將生產重心轉向高階產品，導致一般市場供需失衡；預估今年首季，一般型記憶體合約價將暴漲55至60％，儲存用的快閃記憶體漲幅也上看4成。

由於輝達等AI巨頭對高頻寬記憶體（HBM）及伺服器專用規格需求強勁，三星、SK海力士等供應商為追逐高毛利，將生產線大規模移往AI應用領域，造成產能排擠，使得消費性筆電、桌機所需的記憶體供應極度緊縮，即便目前全球個人電腦出貨量並未大幅成長，但因廠商手裡沒貨，使得筆電品牌廠，必須以更高價格向通路商搶購，成本最終會轉嫁消費者，推升新機售價。

不僅記憶體漲，負責儲存資料的快閃記憶體同樣缺翻天，TrendForce指出，2026年將出現歷史轉折點，企業級固態硬碟的需求量將首度超越手機，成為市場龍頭。

由於北美亞馬遜、微軟等雲端大廠瘋狂擴建AI基礎設施，伺服器硬碟供不應求，雖然一般筆電常用的固態硬碟需求平淡，但廠商寧願把資源拿去生產高利潤的企業產品，導致一般首季合約價預估仍將季增至少40％，漲幅高居所有儲存類產品之冠。

至於手機市場，雖然首季是傳統淡季，但品牌廠擔憂未來價格「只會更貴」，紛紛提前拉貨備戰，讓手機專用記憶體（LPDDR系列）呈現供不應求的局面。

遊戲玩家關注的顯示卡記憶體，也因為生產線與新一代電腦DDR5記憶體重疊，在產能被排擠的情況下，價格同樣被迫走揚；法人認為，對台灣代工廠如廣達、鴻海、緯創而言，雖然AI伺服器需求旺盛帶來利多，但如何平衡飆升的零組件成本，並在記憶體缺貨潮中確保供應鏈穩定，將是開春後的重要考驗。