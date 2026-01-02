記憶體熱潮！傳美光有意收購力積電銅鑼廠

▲消息指出，美光有意評估收購力積電銅鑼12吋晶圓廠P5。（圖／力積電官網）

[NOWnews今日新聞] 去年至今記憶體掀起一波缺貨、漲價狂潮，由於AI高速發展，資料中心對記憶體的需求持續攀升，記憶體供不應求，近期消息指出，全球記憶體大廠美光有意評估收購力積電銅鑼12吋晶圓廠P5。不過，業界人士認為，收購機率不高，應還是以代工合作為主。

力積電先前曾表示，銅鑼廠目前接觸的對象並非僅有一家，且各方提出的方案不只限於「買廠」，也包含策略合作、技術合作等不同形式。公司強調，談判重點不單是價格，而是合作模式、長期定位及雙方需求的契合度，整體協商過程相當複雜，仍需時間磨合。

廣告 廣告

據了解，銅鑼廠為力積電近年重要投資之一，整體廠區規劃可興建三座12吋晶圓廠，單座月產能約4萬片，滿載可達月產12萬片。目前已完成第一座廠房建置，但實際裝機僅約8000片，仍處於市場導入與客戶量產驗證階段，尚未達到經濟規模。

儘管市場消息傳出，美光可能評估收購力積電銅鑼新廠，但有業界人士表示，買廠機率應該不高，可能還是以代工模式與美光合作，因近期記憶體處在風口上，多家大廠連SanDisk（閃迪）也傳出要找力積電合作，若賣廠可能較無機會與多家大廠合作。

先前有媒體報導，閃迪在日前大幅調漲NAND報價逾5成後，正積極尋求外包產能，並點名與台廠力積電合作。消息指出，SanDisk將自備機台、進駐力積電銅鑼新廠，由力積電代工生產NAND晶片，最快於明年上半年正式啟動。

美光也與閃迪相似，希望能在力積電已完工、仍可新增至少四、五萬片產能空間的銅鑼新廠，導入其技術與機台生產記憶體，在最短時間開出新產能。而現再傳出想直接收購銅鑼廠。

美光在台布局以台中為核心，DRAM量產集中於后里、太平廠區，並在桃園、新竹設有研發與辦公據點。此外，據了解，美光高頻寬記憶體（HBM）也在台生產，已具備完整製造與技術支援體系。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

記憶體搶產能、傳美光敲門力積電銅鑼廠 股價一度攻上漲停價

記憶體大缺貨搶產能 傳美光也敲門力積電銅鑼廠

外資回頭狂掃記憶體！買超華邦電9.1萬張居冠、力積電緊追