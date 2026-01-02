記憶體熱潮！傳美光有意收購力積電銅鑼廠
[NOWnews今日新聞] 去年至今記憶體掀起一波缺貨、漲價狂潮，由於AI高速發展，資料中心對記憶體的需求持續攀升，記憶體供不應求，近期消息指出，全球記憶體大廠美光有意評估收購力積電銅鑼12吋晶圓廠P5。不過，業界人士認為，收購機率不高，應還是以代工合作為主。
力積電先前曾表示，銅鑼廠目前接觸的對象並非僅有一家，且各方提出的方案不只限於「買廠」，也包含策略合作、技術合作等不同形式。公司強調，談判重點不單是價格，而是合作模式、長期定位及雙方需求的契合度，整體協商過程相當複雜，仍需時間磨合。
據了解，銅鑼廠為力積電近年重要投資之一，整體廠區規劃可興建三座12吋晶圓廠，單座月產能約4萬片，滿載可達月產12萬片。目前已完成第一座廠房建置，但實際裝機僅約8000片，仍處於市場導入與客戶量產驗證階段，尚未達到經濟規模。
儘管市場消息傳出，美光可能評估收購力積電銅鑼新廠，但有業界人士表示，買廠機率應該不高，可能還是以代工模式與美光合作，因近期記憶體處在風口上，多家大廠連SanDisk（閃迪）也傳出要找力積電合作，若賣廠可能較無機會與多家大廠合作。
先前有媒體報導，閃迪在日前大幅調漲NAND報價逾5成後，正積極尋求外包產能，並點名與台廠力積電合作。消息指出，SanDisk將自備機台、進駐力積電銅鑼新廠，由力積電代工生產NAND晶片，最快於明年上半年正式啟動。
美光也與閃迪相似，希望能在力積電已完工、仍可新增至少四、五萬片產能空間的銅鑼新廠，導入其技術與機台生產記憶體，在最短時間開出新產能。而現再傳出想直接收購銅鑼廠。
美光在台布局以台中為核心，DRAM量產集中於后里、太平廠區，並在桃園、新竹設有研發與辦公據點。此外，據了解，美光高頻寬記憶體（HBM）也在台生產，已具備完整製造與技術支援體系。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
記憶體搶產能、傳美光敲門力積電銅鑼廠 股價一度攻上漲停價
記憶體大缺貨搶產能 傳美光也敲門力積電銅鑼廠
外資回頭狂掃記憶體！買超華邦電9.1萬張居冠、力積電緊追
其他人也在看
「這玻纖布大廠」一年暴衝686％稱霸整年！台股2025封王名單曝光 狂股滿天飛...今年還能續飆？
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在2025年最後一個交易日氣氛高昂，加權指數盤中一度衝上29,009點刷新紀錄，為全年行情畫下亮眼句點。回顧整年度個股表...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
59兆！2026美股IPO大戲：SpaceX、OpenAI與Anthropic均在積極籌備
SpaceX、OpenAI 與 Anthropic 有望在今年集體登陸資本市場，三家企業合計估值高達 59.4 兆台幣，光是 SpaceX 單次募資就可能刷新全球 IPO 紀錄，這場科技獨角獸的上市潮有望創下史上最豐厚的投資回報年份。 英國《金融時報》周四 (1 日) 引述知情鉅亨網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
0050「獨尊台積電」吃虧！專家推這檔ETF：短中長期報酬率都打敗0050
2025年台股今（31）日正式封關，高股息ETF再度成為投資人關注的焦點，素有「不敗教主」稱號的陳重銘指出，有一檔ETF的報酬率無論短期、中期或長期都打敗0050，主要原因在於「0050獨尊台積電」，導致其他好股票黯淡無光。陳重銘在臉書撰文提到，昨日台股再現「27千金」，高價股一路衝上去，法人表示，資金效應對高價股挹注動能正向，加上產業趨勢樂觀，有助於進一步......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 9
股民平均賺150萬是假象？台股封關暴衝 沒買台積電多數人其實只賺這些
節目《關我什麼事》盤點2025封關日，台股收盤大漲256點，收在28289.63點，成交量5361。回顧全年，加權指數從23035漲到28963，全年上漲5928點、漲幅25.7%。節目更點出「平均每位股民暴賺150萬」的話題數字，但也提醒這是平均值，背後其實藏著關鍵差異。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 39
今年Q1台股、美股怎麼走？阮慕驊曝5大投資重點：這因素恐成「股市黑天鵝」
台股昨（12/31）日正式封關，不受前一日美股走跌影響，封關日強勢表現點燃多頭火種，加權指數開高走高，盤中最高衝上2萬9009點，創下歷史新高，隨著時序進入2026年，投資人該如何看待今年第一季？財經專家阮慕驊提出5大觀察重點。阮慕驊在永豐證券節目《雅筑會客室》表示，第一個重點是全球宏觀經濟情勢的判斷，以及與之密切相關的利率走向。因為利率決定一切，利率決定了......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 9
群創漲多遭列「注意股」股價開低震盪翻紅 近午盤爆逾60萬張大量
面板大廠群創（3481）因傳打入SpaceX供應鏈，受太空產業題材助陣，大唱轉機題材，去年底股價連日爆量飆漲，遭證交所列入注意股，提前公告去年11月自結稅後淨損約1.56億元，每股淨損約0.02元；不過，今天股價開低後，盤中又震盪翻紅，截至上午11時即爆出逾56萬張大量，依舊成為開年盤面焦點太報 ・ 4 小時前 ・ 6
營運不中斷 台積南京廠 續獲美出口許可
台積電於2025年12月31日晚間證實，美國商務部已正式核發為期1年的出口許可予台積電，確保了台積電南京廠在2026年的營運及產品出貨不受影響。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
記憶體大漲紅圖！華邦電、旺宏放量噴漲停 「這檔」入列高股息ETF爆量16萬也上榜
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股今（2）日加權指數開高站上2萬9千點大關，截至上午12點左右，暫報29,283.88點、上漲320.28點、漲幅1.11%，成交4858.02...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 4
獨家／吳嘉隆點名別碰黃金了 改抱這檔！台股上看4萬不是夢策略1次看
總體經濟學家吳嘉隆接受三立電視台專業財經節目《小資巴菲特》主持人李昕芸專訪時表示，針對2026年全球經濟風險提出警訊，直指可能會遇到幾個比較不利的情況，更拋出「3隻黑天鵝」的說法，提醒投資人先把風險看清楚，再談布局。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 14
累虧87億 純網銀2026年拚轉盈
台灣純網銀自2021年正式開業以來虧損仍在擴大，2026年面臨獲利轉虧為盈關鍵期。金管會統計至2025年9月底，三家純網銀累計虧損已達87億元，而純網銀營運至2026年將正式滿五年，市場關注最可能率先獲利的連線銀行（LINE Bank），是否能如期達到「開業五年獲利」的首要目標。工商時報 ・ 11 小時前 ・ 2
攜手台積電發展CPO！「矽光子概念股」爆量漲停創新高價 前三季EPS暴增317%
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著國際CSP紛紛加碼投入資料中心的設立，矽光子需求不斷攀升，帶動相關族群營運及股價大幅成長，如上詮（3363）今（31）就...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
台股新年盤中漲逾300點 台積電達1580元
[NOWnews今日新聞]台股今年首個交易日開紅盤，盤中節節攀升，不斷改寫盤中新高點，截至11點半我又，上漲超過300點，最高觸及29325.16點。台積電也同步改寫盤中新歷史，達到1580元。大盤開...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 6
2025高股息ETF失寵 成交量大幅衰退
金管會還特別澄清，沒有打壓高股息ETF的發展。雖然有人說因為金管會的規定導致高...信傳媒 ・ 7 小時前 ・ 7
矽光子發光領軍飆漲！這「PIC檢測廠」4天飆30%...再創新天價 被動元件鈞寶強勢歸隊8檔漲停
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股封關日（12月31日）收在28,963.6點創下歷史新高，為全年劃下完美句點，激勵今（2）日加權指數開高站上2萬9千點大關，截...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
錢鏡你家／高股息ETF要翻轉了？ 存股總編用1個字點出2026投資關鍵
過去一年，AI股獨領風騷，傳產價值股與高股息策略相形失色，特別是高股息ETF投資人面對績效落後情況，更是信心動搖。進入2026年，存股族春天是否到來？存股總編謝富旭在《錢鏡你家》節目中總結2025年投資心情，並提出2026布局關鍵字。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 發起對話
南亞科撐腰 台塑四寶獲利守住
2025年第四季成品油煉油利差穩健走升，且國際油價力守60美元整數關卡，加上電子材料、DRAM行情活絡喊漲，助力台塑化、南亞成為台塑四寶營運衝刺先鋒，不僅第四季獲利可望年增翻倍，也有望交出全年獲利逆勢成長好表現。工商時報 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
封關日氣勢如虹 台積電天價助攻大盤站穩歷史高峰/群創成交92萬張霸榜 友達同步放量/矽光子熱度不退 上詮光焱領軍續飆｜Yahoo財經掃描
受到聯準會（Fed）12月會議紀錄顯示官員對降息態度仍偏保守影響，市場對1月降息預期降溫，美股四大指數同步回落。道瓊工業指數下跌0.20%，那斯達克指數下跌0.24%，標普500指數下跌0.14%，費城半導體指數下跌0.13%。 科技股表現分歧，Meta因宣布併購AI新創公司Manus、擴大AI布局而上漲1.1%，輝達則因市場對AI投資評價轉趨謹慎，小跌0.36%；英特爾則因輝達完成入股而逆勢上漲1.69%；整體市場觀望Fed後續政策訊號。 亞股方面，因應新年假期，日股、韓股休市；港股則下跌0.87%，上證指數小漲，區域市場交投清淡，整體氣氛偏觀望。 台股方面，今（31）日迎來2025年封關日，在權值股領軍下強勢收紅，加權指數終場上漲256.47點，收在28,963.60點，創收盤新高，成交量5,372.13億元，盤中一度衝上29,009.81點，同步刷新歷史高點。權王台積電(2330)成為最大功臣，股價大漲30元收在1,550元，續寫新天價，也帶動電子權值股同步走強，聯發科(2454)、鴻海(2317)、台達電(2308)皆收紅。盤面焦點落在矽光子與記憶體族群，股價卻呈現不同調。整體來看，在權值股撐盤與資金輪動帶動下，台股封關日氣勢強勁，為2025年畫下亮眼句點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 6
【2025封神榜】這檔「重量權值股」遭投信年砍556億淪最大提款機 東元、光寶科也逃不過
回顧2025年，投信全年雖然共砸1060.34億元買超台股，不過《Yahoo股市》也統計前十大賣超個股，其中包含榜首聯發科（2454）遭提款556億元，日月光投控（3711）也遭砍354億元上榜，此外，還有不少知名個股如東元（1504）、光寶科（2301）、遠傳（4904），都成為外資提款機之一。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 8
12月三大法人搶最多竟是這1族群！「它」營收、列00919成分股利多被大買76萬張登頂 6檔狂霸買超榜
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股上月（2025年12月1日至12月31日）加權指數大漲1337.12點，漲幅高達4.84%，為台灣2025年封關畫上完美句號，三大法人也在...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 2
台新、新光人壽合併 更名新壽
台新新光金控壽險子公司台新人壽與新光人壽於昨（1）日合併，以台新人壽為存續公司，並更名為「新光人壽」。新壽昨日召開董事會...聯合新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話