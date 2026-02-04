記憶體熱！三星電子市值破1000兆韓元創紀錄

▲韓國股市（KOSPI）今（4）日收報5371.1點，再度刷新新高紀錄。三星電子股價以16萬9100韓元作收，市值突破1000兆韓元大關，創下韓國企業首例。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 記憶體報價自去年下半年以來持續上漲，帶動全球相關記憶體族群股價表現，韓國股市（KOSPI）在記憶體雙雄三星與SK海力士帶動下，不斷飆出歷史新高，今（4）日收報5371.1點，再度刷新新高紀錄。三星電子股價以16萬9100韓元作收，市值突破1000兆韓元大關，創下韓國企業首例。

根據《韓聯社》報導，歸功於半導體超級循環週期，高頻寬記憶體（HBM）的競爭力回升，加上公司積極買回庫藏股等因素相互作用下，預期今年三星電子將繼續刷新業績與股價紀錄。

三星電子股價今日小漲近1％，受到美國科技股疲軟的影響，韓股4日開盤後三星電子一度下跌超過2％，但隨後收復失土，在盤中扭轉局面拉回漲勢，盤中一度報16萬9400韓元，創下史上最高價紀錄，最終收在16萬9100韓元，也讓三星電子市值突破1000兆韓元大關，創下韓國企業首例。

三星電子目前佔KOSPI比重約達22.56％，已經成為韓股的定海神針。三星電子這波長紅，受惠於AI熱潮帶動資料中心基礎設施投資大增，導致記憶體需求及價格急劇上漲。記憶體需求暴增擴及所有產品，伺服器用DDR5、企業用固態硬碟（SSD）等高附加價值產品銷售均增加，導致獲利增幅更大。

摩根大通（JPMorgan）大幅上調其對KOSPI的目標，認為在一般的市場情境下，韓股指數可來到6000點，在多頭市場最火熱的情境下，更是上看7500點，且認為三星電子的目標價，較目前股價仍有約45～50％的上漲空間。

摩根士丹利（Morgan Stanley）也正面評價韓國企業，稱其「營收與獲利性正不斷刷新史上最高紀錄，這將導致更高的設備投資」，認為韓國企業「已轉型為技術投資者夢寐以求的樣貌，實現以較低成本創造巨額利潤的商業模式」，摩根士丹利預測今年三星電子營業利潤可達245兆韓元，明年更高達317兆韓元。

