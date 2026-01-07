記憶體狂噴！華邦電、南亞科等全被列注意股

▲證交所近日公布30檔注意股，就有7檔記憶體概念股入列。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 記憶體族群去年至今氣勢不減，持續吸引資金湧入，證交所近日公布30檔注意股，就有7檔記憶體概念股入列，其中榜上有名的，華邦電近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅高達454.66%；南亞科收盤價漲幅則達381.55%，其他還有旺宏、力積電、華東等也都因漲勢過兇被列注意股。

台股今日遭到賣壓襲擊下跌163.98點，來到30412.32點，終場下跌140.83點或0.46%，收在30435.47點。

但記憶體族群仍逆勢強漲，也因連日來漲勢過猛被證交所盯上。華邦電最近6個營業日累積收盤價漲幅達32.04%。最近60個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達139.35%。最近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達454.66%。

南亞科最近60個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達131.97%。最近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達381.55%。

旺宏則在最近六個營業日累積收盤價漲幅達30.45%。且6日之週轉率為19.64%。最近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達160.04%。

其他如華東最近六個營業日累積收盤價漲幅達29.71%；力積電最近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達202.21%；十銓也被列為注意股。

而凌航則在本週一之最近六個營業日的當沖成交量佔最近六個營業日總成交量比率60.60%，且本週一的當日沖銷成交量佔該日總成交量比率60.76%。

南亞科昨日公布去年12月營收，去年12月合併營收創出歷史新高，單月合併營收120.17億元，月增18.18%，年增444.87%，連續兩個月創下新高；去年全年合併營收665.87億元，年增95.09%。

南亞科也公布自結去年11月獲利表現，單月獲利輕輕鬆鬆就賺贏去年第三季，單月淨利達42.35億元、每股稅後盈餘1.37元，年增2101.93%。

十銓也公布去年12月營收，也同樣飆出新高，去年12月營收36.3億元，不只改寫單月歷史新高，月增高達124%、年增211%；去年全年營收也達204.28億元，年增2.46%，扭轉累計至前11月前仍是年減的局勢，同步創下歷史新高。

