記憶體狂漲重擊手機業！2026全球銷量翻黑 連iPhone也撐不住

2026手機全球銷量負成長，連iPhone都逃不過！市調機構Counterpoint表示，記憶體漲價推升手機成本，預計2026年手機均價將比今年大增6.9％、全球銷量則比今年衰退2.1％，而以中、低價位為主的中國手機品牌，將是記憶體大漲的重災區，但即使是高階機種佔比、平均單價、毛利率都最高的蘋果，2026也難逃衰退，預估銷量將比今年少2.1％。

今年第四季以來記憶體現貨價格屢創高價，Counterpoint表示，這已經影響手機的材料成本，低於200美元的低價入門手機材料成本已大增25％，中約在400～600美元價位帶的中價位手機，材料成本也上漲15％，至於600美元以上的高價手機，受到記憶體漲價對材料成本的衝擊最小，但是材料成本漲幅也有10％。

Counterpoint估計，至2026第二季為止，記憶體價格還有可能再上升40％，手機材料成本將因此比現在的水準再增加8～15％不等。

該研究機構進一步指出，200美元以下的低價手機因為毛利率偏低，在DRAM缺料、漲價時，特別容易被品牌放棄、將珍貴的零組件優先讓給高階產品使用，加上主要客群對於價格最為敏感，將是記憶體漲價潮中受創最深的類別。

然而不論手機價格高低，都會因為記憶體漲價而推高成本，手機不僅漲價勢在必行，Counterpoint二度上修2026年手機平均漲價幅度，原先該研究機構預估2026手機售價平均上漲3.6％，現在已經上修至比今年貴6.9％。

而漲價付出的代價就是手機銷售量下跌，Counterpoint原先估計，2026年手機銷量有機會微幅成長0.45％，現在則將2026年預估由成長改為衰退、成長率下修至負2.6％，以今年銷量預估值為12.52億支、年增3.3％來說，成為強烈對比。

至於在這波記憶體漲價中最慘的品牌，Counterpoint則認為是包括小米、OPPO、vivo、榮耀在內的中國品牌，原先Counterpoint預期，榮耀則是慘中之慘，Counterpoint預估榮耀2026年出貨量將減少3.4％，是前六大手機品牌中衰退幅度最高者。

蘋果、三星因為擁有龐大的經濟規模與夠高的高階機種佔比，面對記憶體價格大漲的韌性比較好、對獲利的衝擊相對比較小，但不代表毫無影響。根據Counterpoint資料顯示，蘋果2026年出貨量可能比今年下滑2.2％、三星衰退2.1％，衰退幅度甚至比OPPO、vivo、小米還要高。



