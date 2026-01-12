記憶體狂漲！電腦DIY生意大減 下游通路「年難過了」

記憶體飆漲，卻讓下游通路業者很頭大。（圖／東森新聞）





記憶體飆漲，卻讓下游通路業者很頭大，尤其是DIY PC商，手上有貨的話價格也翻3倍以上，以同樣規格來組一台電腦，過去2萬5千元搞定，卻在不到半年時間，現在組一台要花3萬5，成本硬是貴1萬元，導致玩家組裝意願降低，也讓本來的旺季買氣，瞬間冷卻減少5成。

霓虹燈閃爍不斷變化，過去組裝電腦的配角，一躍成主角，造型外觀變變變，價格也不斷變化。過年就想要組一台新電腦好過年，但現在成本會比較高了，因為記憶體本來是7299元，現在漲到2萬3千多元，也就是漲了3倍，等於堪稱漲幅比擬黃金。

記憶體漲瘋了，有多瘋，32G規格為例，原本3千3，現在來到1萬5，漲幅454%，甚至硬碟也跟漲，1T從2690元來到5100元，漲幅也有189%，同樣規格組起來，一台從2萬5變成3萬到3萬5。組裝電腦成本漲聲不斷下，讓玩家大打退堂鼓。

改裝電腦業者小白：「原廠或經銷商，他們都不會放記憶體或者是要搭其他東西放，這就是比較尷尬的，可能一組記憶體要搭一個主機板才會出貨，玩家組新機的意願當然是有下降，因為什麼都漲的情況下，是真的有影響買氣，大概有降5成。」

看得人多買得人少，本來放寒假、農曆年前會出現人潮，今年狀況很特別，不只DIY組裝業績下滑，連筆電業者也很有感。筆電業者王建中：「它來買筆電可能希望記憶體搭配32G的，但因為現在記憶體比較貴，所以很多消費者想說，我就先買16G就好，因為現在16G的RAM，可能就要5千元了，所以大家就想把原本的規劃，可能會再往下降一些。」

就怕買氣急凍，部分業者想辦法提錢囤貨，但記憶體缺貨下，能預做準備的數量也有限。只是這一波記憶體漲勢似乎沒有趨緩跡象，下游廠商不是想辦法轉型增加其他營收，不然就得節省開支，以免撐不下去。

