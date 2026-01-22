記憶體狂潮再度襲來！謝金河：從CES開始

▲記憶體族群近期股價強勢，財訊傳媒董事長謝金河發文直言「記憶體千尺大浪來了」，點名南亞科、華邦、旺宏、群聯等台廠有望受惠。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 記憶體族群近期股價強勢，財訊傳媒董事長謝金河發文直言「記憶體千尺大浪來了」，點名南亞科、華邦、旺宏、群聯等台廠有望受惠，也提到英特爾與聯電同步被喚醒。

謝金河表示，21日美國股市收盤，微軟持續下跌，跌幅令人吃驚，但記憶體相關的個股大漲，可能又將市場吹起千尺浪！

回顧DRAM股價表現，美光（MU）大漲24.11美元，漲幅6.61%，股價最高到394.2美元，美光是從61.54美元漲起來的，已經漲了540.5%，市值上升至4379億美元，謝金河預估，今天勢必再推海力士和三星一把，台灣的南亞科、華邦電也會沾光。

廣告 廣告

謝金河指出，更可怕的是快閃記憶體儲存相關的三雄，Sandisk大漲48.17美元，漲幅10.63%，股價跑到501.95美元，SNDK是從27.885美元開始漲的，已經拉出17倍的漲幅，仍然欲罷不能。跟著一起大漲的還有Segate大漲18.23美元，漲幅5.59%，Western Digital（WDC）大漲18.93美元，漲幅8.49%，STX及WDC都發揮10倍速的漲幅。這又將讓旺宏、群聯、日本的鎧俠更有空間！

謝金河認為，這一股記憶體狂熱，也催化Intel的漲勢，這次川普幫了Intel大忙，Intel股價從17.66漲到54.41美元，聽川普的話入股Intel的人都賺翻了，台灣蟄伏很久的聯電也被喚醒。

謝金河回顧，這次的記憶體狂熱是從元月6日的CES點燃的！黃仁勳這次把GPU變成配角，主角是DRAM及儲存的NAND Flash及SSD。黃仁勳一開頭就用Unsered Market 來形容這是一個需求完全未被滿足的市場，他重新定位記憶體的戰略地位，在PC時代，記憶體和儲存像是卑微的倉庫管理員，現在在生成Ai時代，他們躍升為主食，於是上演了史詩級的價值重估（Re-Rating）。

有人用廚房理論來解析這個現象，他說GPU像是米其林主廚，有一流炒菜功夫，這個時候，記憶體像主廚前面的砧板，用來暫存馬上要下鍋的食材，固態硬碟像是後面的大冰箱，用來儲存所有的食材。

謝金河表示，在雲端時代，主廚可以慢條斯理炒菜，現在在Ai時代，以前炒一盤菜，現在是滿漢全席，這個時候的砧板要加大，冰箱更要有閃電般的送貨速度，於是整個市場瞬間從供過於求，變成結構性缺貨，市場從線性成長變成指數級的爆炸！

更多 NOWnews 今日新聞 報導

2026年世局多變眼花撩亂 謝金河：看懂川普在下大棋！

台股從636點漲到31000點 謝金河揭「上攻3萬5」關鍵

中國禁H200進口？謝金河稱黃仁勳失算 輝達未來面臨市場重新評價