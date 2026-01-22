記憶體狂熱大浪！ 謝金河點名「4台廠」：史詩級的價值重估
全球記憶體市場價格走勢持續看漲，業界普遍預期，DRAM與NAND Flash報價將一路強勢延續到明年，在AI伺服器、高效能運算與雲端需求帶動下，供需結構已從過剩快速轉向吃緊。財訊傳媒董事長謝金河指出，這波記憶體多頭行情，不僅是價格反彈，而是一場由產業結構翻轉所引發的「史詩級價值重估」。
謝金河今（22）日在臉書上表示，這一波記憶體狂熱的起點，來自今年1月6日登場的CES展。輝達執行長黃仁勳在主題演講中，重新定義記憶體與儲存的戰略地位，直指生成式AI時代的市場屬於「需求完全未被滿足的市場」，讓DRAM、NAND Flash與SSD從過去的配角，一舉躍升為AI運算的核心主食。
資本市場反應迅速。美國記憶體龍頭美光股價自61美元起漲，累計漲幅逾5倍，市值推升至逾4,300億美元；快閃記憶體族群更是狂飆，Sandisk自低點拉出17倍漲幅，Seagate、Western Digital同樣出現10倍速行情。這波熱潮也可望帶動台灣南亞科、華邦電、旺宏、群聯，以及日本鎧俠等供應鏈同步受惠。
他寫道「這一股記憶體狂熱，也催化Intel的漲勢，這次川普幫了Intel大忙，Intel股價從17.66漲到54.41美元，聽川普的話入股Intel的人都賺翻了，台灣蟄伏很久的聯電也被喚醒。」
謝金河以「廚房理論」形容這場結構性轉變：GPU如同主廚，DRAM是砧板，負責即時暫存運算資料，SSD則是高速冰箱，負責巨量資料儲存。在AI時代，運算規模從單一道菜升級為滿漢全席，砧板必須更大、冰箱必須更快，直接推升高頻寬記憶體與高速儲存的關鍵地位。
隨著市場從線性成長轉向指數級爆發，記憶體產業已由循環股轉為戰略核心資產。謝金河認為，這不只是短線行情，而是一場將重塑半導體產業版圖的長期多頭趨勢。
