記憶體狂飆／兩萬變三萬多、三萬多變五萬？筆電漲價風暴全面來襲
記憶體狂漲下，筆電到底會漲價多少？TrendForce在11月中預估，2026年全球筆電售價漲幅可能將達5～15％，業界人士多認為過為保守，漲幅應少說兩、三成，甚至如果筆電品牌「放飛自我」、將記憶體漲價完全轉嫁給消費者，每一台筆電恐怕都會大漲一萬元以上，換言之，三、四萬元的中高價筆電將變成四、五萬元，兩萬多元的低價筆電變成三萬多元的中價產品。
TrendForce表示，在記憶體大幅漲價前，DRAM及NAND快閃記憶體合計占筆電整機材料成本比重約10～18％。然而，輝達的AI晶片、CSP自研發的AI ASIC都需要HBM記憶體，因為太好賺了，有能力供應HBM的記憶體業者，紛紛將原本用於DRAM產能挪去生產HBM、排擠DRAM供應量。
雪上加霜的是，除了HBM之外，AI伺服器與普通伺服器裡面，也需要大量的DRAM、快閃記憶體，一線CSP在今年第四季為明年需求備料，捧重金掃貨，DRAM的供給減少、需求大增，導致記憶體市場價格狂漲，快閃記憶體供應也同樣非常吃緊。
業界人士則表示，全世界筆電品牌漲價的公式都一樣：材料成本上漲的金額、乘以1.5倍，等於零售價格增加的金額。假設現在筆電品牌的記憶體成本大約上漲200美元、乘以1.5倍之後，筆電終端售價就是增加300美元，相當於每台筆電、不論零售價是貴的還是便宜的，價格都是直接多一萬元新台幣。
換句話說，如果記憶體漲價金額百分之百反映在筆電的標價上，新台幣三、四萬元的高價筆電，直接變成四、五萬元，漲幅大概三成，可是，原本只要兩萬塊的低價筆電，會因為漲一萬而變成三萬元，不僅漲幅高達五成，價格更逼近一線品牌價位帶或是高價產品。
也因此業界人士評估，消費者在這種時候，只要電腦沒有壞，沒有預算的會繼續用舊電腦、放棄換機，有預算的寧願去買一線品牌或高價產品，至於非買新電腦不可的消費者，對品牌知名度、規格會更精打細算，所以記憶體漲價不僅對筆電需求造成重大衝擊，對低價筆電需求、以及以中低價筆電為主的品牌來說，漲價帶來的傷害比一線品牌、高價位產品更大。
不過，漲價對需求的負面影響，筆電品牌心知肚明，不太可能完全將記憶體漲幅反應在售價上，TrendForce表示，筆電品牌將透過規格調整、庫存運作與調整通路補貼，來因應記憶體漲價的衝擊。也因此TrendForce在三週前認為，隨著記憶體占筆電材料成本的比重擴大至20％以上，2026年筆電售價將普遍上調5～15％，將對需求形成實質壓力，對筆電出貨量預估從年增1.7％、調整至年減2.4％。
然而，記憶體漲價之猛讓TrendForce的報告發出才三週就失了準頭，不僅戴爾一開口就說要調漲15～20％，外界對2026年的筆電售價漲幅預估平均值，則已調升至兩、三成左右。
