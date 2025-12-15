記憶體狂飆／DRAM缺貨一路到2027年 筆電供應鏈「ㄘㄨㄚˋ著等」

記憶體大漲帶動電子業10年未見的「上肥下瘦」重現江湖。圖為記憶體模組大廠威剛董事長陳立白。

筆電2026年市場即將面臨急凍，不過，包括全球筆電代工兩大龍頭廣達、仁寶在內的筆電代工業者，現階段還沒有感受到陣陣寒意。然而，台灣筆電品牌高層預期DRAM缺貨潮會直到2027年，在筆電需求下滑下，筆電代工廠、供應鏈的獲利空間，可能都會因為經濟規模縮減而遭到嚴重擠壓。

今年受到川普強推對等關稅，打亂上下半年淡旺季分佈與企業的採購節奏，筆電業界原先預估的微軟Windows 10結束支援的換機潮，沒有明顯發酵，明年看起來也不樂觀，就是因為記憶體大漲將必然刺激筆電漲價、影響買氣。

不過就第四季的狀況來看，筆電兩大代工龍頭都能維持先前預估，廣達預估第四季出貨量季減雙位數百分比下滑、仁寶出貨量比上一季衰退個位數百分比，緯創甚至逆勢上修第四季筆電出貨量比上一季減少的幅度。

廣達表示，目前客戶記憶體庫存水位還夠，所以第四季出貨沒有受到缺貨影響，可是明年如果記憶體供不應求的狀況延續，不論客戶減產因應還是漲價都會影響筆電訂單量，經濟規模縮減下，還是會拉高筆電代工廠的成本、壓縮代工廠的獲利空間。

廣達也擔心，這種結構性缺貨可能會重演疫情時筆電的出貨狀況，也就是每一季只有一個月能大量出貨、其他兩個月都出的不順，因為「少一個零件、不成套就無法出貨」。

仁寶指出，現在客戶還沒有因為記憶體缺貨、漲價而改變第四季與2026第一季的訂單預估，然而仁寶也擔心，等到客戶記憶體庫存在第一季用完後，一切都很難講，即使如此，目前仁寶還是樂觀預期明年全球筆電出貨量將與今年持平。

不過，台灣的筆電品牌廠高層認為，AI爆發嚴重排擠消費性電子用DRAM需求的狀況，將一路延續至2027年，外媒更以海力士內部文件資料指出，DRAM供不應求將延續至2028年，筆電從組裝、機構件、面板、包材、電源供應器等供應鏈的苦日子，明年開始之後，不知道會過多久才重見曙光。



