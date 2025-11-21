記憶體玩完了？美光周四暴跌近11% 群聯、華邦電、南亞科今跌停鎖死

美光（MU）周四（20日）股價暴跌 24.55 美元或 10.87%，收在 201.37 美元，為 10 月 22 日以來近一月新低。 圖：GoogleFinance

[Newtalk新聞] 記憶體類股近期遭大幅提款，今年來漲幅近兩倍的美光（MU）周四（20日）股價暴跌 24.55 美元或 10.87%，收在 201.37 美元，為 10 月 22 日以來近一月新低，單日成交額約 99.43 億美元，成盤面上「量增價跌」的指標個股之一；另外，SanDisk（SNDK）爆跌逾 20%，收在195.96 美元，為 11 月 4 日以來最低價。

原先行情早已轉弱的亞洲記憶體族群，今（21）日再受此消息拖累，台股的南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）皆成了箭靶，3 檔股價早盤直接下探至跌停，分別報 52.2 元、140 元以及 1,065 元；旺宏（2337）跌近9%，報 34.2 元，晶豪科（3006）跌 6.3%，報 81.3元；模組廠也難逃，威剛（3260）、十詮（4967）分別下殺 9%、7%，報 173.5 元、126 元。

此外，比較早開盤的日、韓晶片股也一片哀號，SK海力士跌近 10%，三星電子跌 5.2%；日本儲存大廠鎧俠（Kioxia Holdings）大跌 16%。

先前，因受惠 AI 伺服器與資料中心等需求預期樂觀、記憶體報價上揚的記憶體族群，如今面臨短線漲多、獲利了結、AI 投資過熱等雜音同步湧現，在股價高位震盪環境下，資金對記憶體題材的風險承壓能力明顯下降。

市場目前觀察焦點放在中長線的 AI 硬體強勁需求趨勢與企業端實際資本支出情況，及記憶體報價能否持續上行。若後續需求不及預期、報價趨勢反轉向下，記憶體晶片族群恐面臨更長一段時間之籌碼整理與股價修正。

