記憶體界震撼彈！美光以18億美元收購力積電銅鑼廠 一文掌握雙方合作重點

台灣半導體產業再度迎來指標性戰略合作。全球記憶體龍頭美光科技（Micron）與力積電（6770）共同宣布簽署獨家意向書（LOI），美光將以總價18億美元（約新台幣580億元）現金，收購力積電位於苗栗縣銅鑼科學園區的P5晶圓廠。這樁交易不單是台灣半導體業界近年最大規模的廠房轉讓案，更象徵著在AI應用需求呈現爆發式增長的當下，全球記憶體大廠正加速在台佈局先進產能，而本土晶圓代工廠也正藉此契機，進行關鍵的技術轉骨與財務重整。

產能補血：美光斥資 18 億美元鎖定銅鑼核心資產

根據雙方簽署的意向書內容，此次收購案的核心在於一座現有的300mm（12英吋）晶圓廠無塵室，其面積約達30萬平方英尺。在全球半導體設備交期仍長、建廠成本高漲的環境下，直接收購成熟的無塵室廠房，成為美光快速擴張DRAM產能的最佳捷徑。

美光預期，這項收購計畫將在2026年曆年第2季完成，屆時將取得P5晶圓廠的所有權，並分階段導入先進製程設備，逐步推升DRAM產能。美光預估，這座廠區最快將自2027年下半年起，為其全球DRAM供給帶來顯著貢獻。

美光全球營運執行副總裁Manish Bhatia針對此收購案明確指出，「此次策略性收購現有前段製程無塵室，將與美光目前在台灣的營運互補。」他進一步分析，當前記憶體市場的需求持續超越供給，透過擴充產能，美光能更好地服務全球客戶；且銅鑼廠區與美光原有的台中廠區地理位置相鄰，這將有利於資源整合，促進台灣營運基地的整體綜效。

戰略轉型：力積電藉「雙贏支點」躋身 AI 供應鏈

對於力積電而言，這筆18億美元的現金交易不僅能大幅強化其財務體質，更是公司邁向高附加價值代工轉型的轉折點。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。

黃崇仁進一步強調，出售銅鑼廠除了能改善財務體質，更重要的是力積電將藉此建立與美光的深度技術合作。未來力積電在通過美光認證後，將被正式納入美光的DRAM先進封裝供應鏈；同時，美光也將在力積電新竹P3廠協助精進其既有的利基型DRAM製程技術，這對優化力積電整體營運體質助益頗多。

力積電總經理朱憲國也針對內部營運調整說明，公司將在確保生產不中斷的前提下，有序將銅鑼廠的人員、設備及產品線遷回新竹廠區，並在汰換老舊設備的同時，逐步淘汰低毛利產品，降低對成熟製程代工業務的依賴。

力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。（資料照，蔡親傑攝）​

合作盟約：建立先進封裝與後段製程長期關係

這份意向書不僅止於資產產權的移轉，更揭示了兩大半導體廠在先進技術上的合縱連橫。雙方議定將建立美光與力積電在DRAM晶圓後段組裝製程（post-wafer assembly processing）的長期合作關係。這意味著美光的先進記憶體技術與力積電的代工產能將在先進封裝領域產生更緊密的連結。

黃崇仁指出，力積電未來將專注於AI應用所需的3D AI DRAM、3D晶圓堆疊（WoW）、矽中介層（Interposer）、矽電容（IPD）、電源管理IC（PMIC）及功率元件（GaN/MOSFET）等高附加價值產品。透過與美光的策略結盟，力積電期望能迅速重組現有廠區資源，專注於AI關鍵技術的開發，提升長期的獲利能力。

這場橫跨跨國大廠與本土企業的合作，無疑為台灣半導體供應鏈的完整性再下一城。黃崇仁總結道，力積電與美光的合作，將顯著提升國內記憶體技術水平，進一步鞏固我國在未來以AI應用為核心的科技競爭優勢。

雖然此收購案仍需在完成正式協議簽署並取得監管機構核准後方能落定，但其所傳遞出的市場信號已十分明確：在AI時代，產能不再只是單純的數字規模，而是結合先進技術、戰略選址與夥伴關係的綜合博弈。美光藉此完成了在台產能的「補血」，而力積電則成功在紅海市場中完成「轉骨」，共同為台灣半導體產業寫下雙贏的一頁。

美光與力積電策略收購暨合作要點：

關鍵項目 內容細節 對產業之意義與影響 交易對價 18億美元現金 強化力積電財務體質，支應美光全球產能擴張計畫。 收購標的 力積電苗栗銅鑼P5晶圓廠（包含30萬平方英尺無塵室） 美光快速取得DRAM前段製程產能，縮短建廠時間成本。 產能時程 預計2026年Q2完成交易；2027年下半年顯著貢獻產能。 緩解AI市場對DRAM需求超越供給的壓力。 技術合作 美光與力積電建立DRAM先進封裝/後段組裝長期合作。 力積電進入美光供應鏈，學習先進封裝製程與材料技術。 製程精進 美光協助優化力積電新竹P3廠利基型DRAM製程。 提升本土晶圓廠技術水平，優化產品組合與毛利率。 戰略轉型 力積電專注於3DAIDRAM、WoW、矽中介層、功率元件。 帶領本土業者從低毛利成熟製程轉向高價值AI晶片代工。

