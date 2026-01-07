記憶體瘋漲！三星認了：不得不調漲產品價格

▲儘管三星受惠於記憶體報價漲價創造極大利潤，但其消費性電子產品也難逃利潤減少的漲價壓力。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 全球記憶體（DRAM）與儲存元件（NAND/SSD）價格持續飆漲，手機、電腦等消費性電子產品漲價已成趨勢，談到這波漲價潮，全球記憶體龍頭三星電子全球行銷總裁兼負責人李元鎮（Wonjin Lee）坦言，他們不希望將這份負擔轉嫁給消費者，但最終仍不得不考慮重新調整產品價格。

根據彭博報導，三星電子公司預估，記憶體晶片的供應短缺將引發整個電子產業的價格上漲，其自身的消費性電子產品價格也可能受到影響。三星全球最大的記憶體製造商，即便其產品組合多元，也無法免於零組件成本飆升的影響。從智慧型手機、筆記型電腦到連網家電與自動駕駛車，記憶體皆是不可或缺的組件。

三星電子總裁暨全球行銷部門負責人李元鎮表示，「半導體供應將會出現問題，且會影響到每個人。甚至在我們交談的當下，價格就在上漲。我們不希望將這份負擔轉嫁給消費者，但我們最終仍不得不考慮重新調整產品價格。」

李元鎮是在拉斯維加斯的消費電子展(CES)期間談及此事，三星在CES展上展示了各式各異的電子產品，從微型無線耳機到佔據整面牆的 130 英吋電視。與展會上大多數面向消費者的品牌一樣，三星正推廣其更高度互聯性、結合 AI 驅動強化的產品願景，同時也正正面應對不斷上升的生產成本。

AI 資料中心建設熱潮，帶動對高頻寬記憶體（HBM）前所未有的需求。這項高獲利產品推升了三星以及同為記憶體製造商的 SK 海力士股價創下新高，也使原本供應給其他用途的產線更加吃緊。

包括戴爾（Dell Technologies）與小米在內的主要品牌已發出潛在漲價預警，而聯想集團（Lenovo Group）等公司則從去年開始提前囤積記憶體晶片。Counterpoint Research 在 11 月預測，記憶體價格到今年第二季為止將上漲 50%。

由於三星具備自產記憶體供應自家產品的能力，其處境比無法自產晶片的競爭對手更具優勢。李元鎮認為三星的表現將超越整體市場。他表示，「相較於去年的經歷，我們對 2026 年的前景更為樂觀。隨著 AI 的興起，我認為人們正考慮升級產品，以利用這些新技術。」

