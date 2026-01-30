記憶體瘋漲！ 2月手機「漲價海嘯」襲來 年前卡位最後甜蜜點
記者李鴻典／台北報導
準備換新機迎新年？注意！手機市場正迎來一波前所未有的「成本海嘯」！受 2 奈米先進製程報價攀升與 LPDDR 記憶體供應緊縮影響，連供應鏈議價能力最強的蘋果（Apple）也難逃衝擊，傳出下半年 iPhone 記憶體成本將罕見飆漲近 100%。這股成本壓力勢必迫使品牌端全面重算售價，也讓現有的促銷空間快速收斂。
行動裝置連鎖品牌「地標網通」宣布，為回饋消費者並搶先抗漲，推出農曆年限定活動「馬上省很大」，多款熱門 5G 手機提供新年破盤價，建議趕在成本浪潮推升售價前，把握二月最後甜蜜點，享受聰明、划算換機。
根據產業最新動態，2026 年手機製造成本受到先進製程及記憶體行情走高的壓力影響；地標網通表示，近期已陸續收到多家陸系手機品牌預告2月漲價訊息，未來新機定價恐將更為強硬。地標網通亦觀察發現，隨影像規格提升，以及消費者在持續換機過程中累積了不少舊照片與影片資料，對儲存空間的需求大幅增加。 在記憶體漲價預期下，大容量版本（256GB、512GB 以上）由於對記憶體成本最為敏感，預計將成為首波受到明顯衝擊、價格調升的對象。地標網通提醒：如果是手機裡塞滿回憶、總是被空間不足警告打擾？務必趁這波農曆年最後價格低點直上大容量，別等漲價了才後悔沒多買一點空間。
精選抗漲、熱門機款超值價一次看
萬元內賣爆神機 Samsung A56： 奪下最新安卓銷售冠軍的 Galaxy A56 (8G/256G) 只要 $9,590（原價 $16,990）。具備防水與大電量，不論是自用或是為長輩換機，都是性價比最高的選擇。
大容量 AI 首選 Google Pixel 9a： 原生 Google AI 體驗的 Pixel 9a (8G/256G)，地標價 $14,290（原價 $19,990）。趁漲價前直上 256G，讓 AI 助理與回憶照片都有充裕空間。
人像美拍專家 OPPO Reno15： 時尚新寵 OPPO Reno15 (12G/512G) 特惠價只要 $16,490（原價 $19,990）。延續「人像專家」強大基因，搭配 512GB 海量儲存空間與極致美型機身，是追求美感與質感生活在漲價潮前最值得入手的選擇。
高畫質自拍 vivo V60： V60 (12G/512G) 特價僅需 $12,990（原價 $19,990）。與 256G 版本 特價$11,990，僅千元價差，現在買大容量最划算。
影像旗艦巔峰 OPPO Find X9： 搭載頂級規格的 Find X9 (12G/256G) 赤月版本，地標價 $19,990（原價 $28,990），直降九千元，是二月漲價前入主旗艦機的絕佳機會。
激省破萬首選 vivo X200 FE： 性價比天花板 vivo X200 FE (12G/512G) ，地標新年破盤只要 $14,590（原價 $26,990）。直降超過一萬二的驚人優惠，用中階預算就能入主 512GB 超大海量儲存與夢幻配色，是農曆年前最不容錯過的抗漲神機。
