記憶體真的太缺！美光、SanDisk都找上力積電搶產能 股價直衝漲停

力積電董事長黃崇仁。

晶圓代工廠力積電（6770）好消息不斷，先是迎來前所未見的「記憶體大循環」，近期更傳出多家記憶體大廠都找上門尋求產能，力積電近期股價更是站上40元大關，今年已經大漲超過兩倍。

先前業界傳出，美國記憶體大漲SanDisk主動與力積電接觸，並積極洽談合作，有業界人士向《鏡報》透露，與SanDisk合作上「進度超前」，主要是NAND方面的合作，明年有望再有好消息，同時近期更傳出記憶體大廠美光也來台尋求產能，鎖定的正是力積電銅鑼新廠，力積電可以說是記憶體大廠們炙手可熱的合作對象。

力積電先前在法說會上指出，由於AI應用帶動HBM持續供不應求，連帶使得利基型DRAM的產能受到排擠，導致其價格持續上漲。

在市場價格上漲和缺貨氛圍下，記憶體客戶在第三季的投片意願積極。公司預計在供給缺口持續存在的狀況下，第四季的投片量和代工價格都會持續往上走。

美光在近期舉辦的法說會上才剛表示，AI所帶來的記憶體需求前所未見，HBM在2026年全年產能已全數售罄「一顆不剩」，且將持續供不應求，美光也同步上調資本支出，將2026財年資本支出由原先的180億美元提高至約200億美元。



