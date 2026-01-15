CES電子展廠商曝記憶體短缺可能持續到2031！玩家憂次世代主機發行計畫恐生變

每年最重要的電腦展會之一，美國消費電子展（CES2026）日前已經圓滿落幕，而在展會中除了能看到全球各大電腦與周邊廠商的全新商品，與未來藍圖之外，往往也能一窺未來幾年資訊圈的未來動向。而由於過去一段時間以來全球各大 AI 公司峰搶記憶體造成的記憶體產能吃緊與價格飆漲，現在看起來似乎又將持續。因為根據外媒 tweaktown 掌握的消息，2026 年全球記憶體製造商的產能已被瓜分完畢，而且整個記憶體市場的吃緊狀態可能會持續到 2031 年，也引起許多玩家擔心 Steam Machine、未來次世代主機的發布狀況。

示意圖 (Photo by Phil Barker/Future Publishing via Getty Images)

綜合外媒 tweaktown 報導，根據他們實地走訪今年美國消費電子展（CES2026）展會的消息，幾乎所有廠商都不斷提及記憶體價格的問題。而根據他們與許多電腦零組件製造商與電腦品牌廠商的討論，廠商們都指出 2026 年才剛開始，全球的記憶體產能都已經被瓜分完了，並且在今年上半年的記憶體價格將有望穩定下來。

不過，進入下半年則很可能又迎來一波漲價潮，並且許多記憶體製造商都表示，他們認為記憶體產能吃緊的情況可能會持續到 2028 年，而電腦品牌商則覺得更糟，認為要到 2031 年才會真正結束產能吃緊的狀態。也因此，對於全球玩家來說，最關切的莫過於 Valve 即將推出的 Steam Machine，之前就傳出因為記憶體飆漲而還沒決定售價，因此許多人都擔心發售計畫可能生變。

以及，次世代的 XBOX 與 PS6 未來又該怎麼發售？這些問題肯定也將苦惱各大主機製造商，該如何滿足玩家們的需求。