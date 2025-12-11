記憶體短缺，手機、筆電恐漲價？童子賢直呼利弊互見：供應問題是「Happy problem」

近期記憶體短缺，明年PC、筆電、手機等終端產品價格可能調漲衝擊消費力道。和碩董事長童子賢今（11）日出席「今週刊2026經濟展望論壇」受訪表示，記憶體短缺「利弊互見」，通常在短缺緩解時，也是跌價的時候，零組件廠商不見得會很開心。但其實，短缺可以說是「Happy problem」，只要努力解決供應問題，如果是供應過量就是「Sad problem」，因為存的貨賣不出去。

童子賢指出，資訊產業的特色是季節變化非常快，但台灣產業在過去30至40年中，經歷了很多次季節變化，已經鍛鍊出可以應對的體質。

廣告 廣告

童子賢說明，記憶體和其他零組件一樣，例如被動元件、晶片等，都是輪流漲價與下跌。以和碩旗下的景碩為例，最近載板也在缺貨，也有被要求擴產或是調整價格等。

童子賢強調，對於記憶體缺貨或因記憶體短缺導致出貨受限，不用太過擔心，這有些屬於季節性變化，有時可能是1季、2季或是1年、2年時間調整。當然，各品牌產品有可能因應零組件價格進行調整，不過還是要提醒一下，記憶體是電腦、手機中相當重要的零組件沒錯，但還有CPU、GPU、硬碟等其他元件，這些加起來才構成產品的價格。

輝達H200晶片「過路費」台灣付？ 童子賢：非台灣買單



此外，美國總統川普日前宣布，開放輝達H200晶片銷往中國，但外媒傳出25%的銷售抽成可能由台灣買單。童子賢為此表示，台灣代工廠在國際供應鏈中並非產品所有者，資金往來時多屬「代收代付」，實際成本最終由品牌業者承擔，不會由台灣買單，代收代付本質是資金服務，不代表台廠需負擔出口的最終成本。

更多風傳媒報導

