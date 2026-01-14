記憶體續燒！中國封測、模組、主控全面加碼

▲記憶體持續供不應求，中國相關企業正在加碼擴產。（圖／pexels）

[NOWnews今日新聞] AI伺服器與雲端資料中心搶料，把記憶體價格一路拱高，中國記憶體產業鏈也趁勢加碼擴產、衝研發，從封測廠到模組、控制晶片布局，近期一口氣端出募資、投資與產能擴張計畫，目標是在供給吃緊的窗口期，把市占往上推。

機構分析指出，今年第1、第2季記憶體與下游產品的漲價動能仍可能延續，但產能真正舒緩恐怕要等到2027年下半年才較明顯。中國廠商一方面擴產，一方面投入高階記憶體技術研發，同時終端品牌提高國產記憶體採購比重，帶動中國供應鏈進一步提升市占。

廣告 廣告

多家中國A股公司近期揭露擴產與研發布局，包括天山電子、長電科技、通富微電；兆易創新已在港交所掛牌上市，DRAM焦點長鑫科技則在去年12月30日向上海證券交易所遞交招股書，規劃募資人民幣295億元，資金用途涵蓋量產線技術升級改造、DRAM技術升級，以及前瞻研發投入。

記憶體價格行情火熱，根據研調機構Counterpoint Research指出，記憶體行情已超過2018年高點，供應商議價能力處於歷史高檔，預估第1季市場價格可能再上漲40%至50%，第2季續漲約20%。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

AI把DRAM吃光了？美光：擴產也救不了、記憶體缺貨2028年才緩解

記憶體市場進入地獄級缺貨！分析師：今年依然是、股價還有戲

記憶體缺貨撐腰！華邦電去年12月營收飆97.7億元 改寫歷史紀錄