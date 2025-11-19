記憶體續發酵！創見盤中強彈 法人買盤力挺

▲創見今日由黑翻紅，一度強彈至高點210元。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 記憶體題材還沒完！台股昨日血洗慘跌近700點，今（19）日盤中加權指數再失守27000點。不過，記憶體族群逆勢漲，創見今日開黑震盪，盤中買盤有撐，由黑翻紅，一度強彈至高點213元，漲出一根長紅K，一舉收復5日線。而法人也持續力挺回補，投信昨買超929張，主力籌碼近五日也呈現淨買超。

創見股價氣勢如虹，大漲5%，明顯領漲記憶體族群。主因在於近期AI伺服器需求推升DRAM、NAND報價。創見昨日均線多頭排列，股價站穩月線及季線之上，MACD、KD指標皆向上，顯示多方動能延續。籌碼面部分，三大法人昨合計買超813張，主力籌碼近五日淨買超5.7%，市場熱度高。

創見因近日股價漲幅過大遭列注意股，12日公告10月自結，受惠AI需求推升記憶體價格，單月獲利6.47億元，年增244%，每股盈餘1.51元。

創見董事長束崇萬本月7日指出，受惠於AI帶動的強勁需求，此次記憶體產業出現的缺貨狀況，是從業30多年以來首見；NAND Flash缺貨才剛開始，本月合約價已大漲約50%，DDR4和DDR5產品價格也還在持續上漲。

另外，上週傳出大廠SanDisk（閃迪）已於11月大幅上調NAND閃存合約價格，漲幅最高達50%，大漲的消息也震撼市場，部分模組廠商如創見、宜鼎、宇瞻已暫停對外報價與出貨，以待新價格確立。

SanDisk指出，第一財季NAND產品的需求已超越了供應，並預計這種供不應求的趨勢將持續到2026年底。SanDisk執行長David Goeckeler表示，由於更快的增長和更多樣化的客戶基礎，預計到2026年，資料中心市場將首次成為 NAND閃存最大的應用領域，超越移動市場。

目前市場普遍預期，記憶體價格漲勢將延續至明年上半年，NAND相關供應鏈漲勢也可望延續。

