記憶體缺貨利多！法說會後旺宏爆量衝漲停

▲旺宏去年第四季虧損收斂，感受到SLC NAND快閃記憶體缺貨最嚴重，將投入220億元擴產，激勵旺宏今（28）日一開盤急拉漲停。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 記憶體大廠旺宏昨日舉行法說會，旺宏指出，去年第四季虧損收斂，並稱感受到SLC NAND快閃記憶體缺貨最嚴重，將投入220億元擴產，利多消息激勵旺宏今（28）日一開盤急拉漲停，午盤鎖死在83.8元，寫下新天價，成交量也爆出逾20萬張大量，還有2萬張委買。

開盤半小時，旺宏漲停價83.8元就刷出新高，委買張數3.47萬張，早盤雖一度漲勢收斂震盪，但盤中又再度直奔漲停板鎖死，截止午盤成交量高達20.62萬張，還有超過2萬張排隊等買。

廣告 廣告

旺宏公布去年第四季稅後淨損2.94億元，每股虧損收斂為0.16元；累計去年全年稅後淨損約33億元，每股虧損1.77元。公司表示，隨AI伺服器、高效能運算與eMMC市場缺貨持續發酵，記憶體產業供需結構已出現質變，NAND與NOR呈現結構性緊張，短期內難以紓解。

旺宏並宣布，將釋出先前董事會核准、尚未動用的約220億元資本支出，用於擴充12吋廠設備與產線。公司也預期，今年甚至是2027年都是非常忙碌且充滿挑戰的一年。

旺宏指出，截至2025年底存貨淨額已降至98.13億元，較2024年底的134.06億元大幅下降，顯示庫存去化接近尾聲，有助營運壓力明顯減輕。目前銷售結構已轉為「即做即賣」，反映存貨周轉速度顯著提升。至於2025年12月地震影響，估計造成約一億元損失，已扣除保險理賠。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

旺宏資本支出爆發！從18億跳到220億元、年增11倍 鎖定MLC NAND

記憶體四雄全部被關！旺宏列處置 面板彩晶、CPO波若威也逃不掉

吳敏求道歉「重出江湖」見效？旺宏11月虧轉盈 12月營收年增44%