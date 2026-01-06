記憶體缺貨推升手機價格，外媒點名五款平價 Android 手機趁早買

隨著人工智慧（AI）應用快速擴張，全球資料中心對記憶體的需求持續攀升，市場開始出現 RAM 供應吃緊的跡象。據《Android Authority》報導，AI 產業正以前所未有的速度採購 RAM，已逐步擠壓消費性電子產品可用的記憶體供應，並可能在 2026 年反映在智慧型手機售價上，尤其是價格敏感度較高的入門與中階 Android 手機。

報導指出，雖然多數手機品牌在 2025 年仍自行吸收部分成本壓力，但市場已傳出部分品牌下一代機種可能因 RAM 短缺而調漲售價，漲幅甚至上看 10%。在此背景下，若消費者原本就有換機需求，提前在價格尚未明顯反映前入手，反而更具成本效益。《Android Authority》整理出目前幾款價格親民、且仍具競爭力的 Android 手機，供消費者參考。

Google Pixel 9a：七年更新成最大賣點

Pixel 9a 被外媒評為目前最均衡的平價 Android 手機之一。該機在相機表現、日常效能、電池續航與 AI 功能之間取得良好平衡，最大優勢在於 Google 承諾提供長達七年的系統與安全更新，在 Android 陣營中相當罕見。

廣告 廣告

儘管 Google 預計於 2026 年推出 Pixel 10a，但外媒認為，新機價格可能因 RAM 成本上升而突破 550 美元，相較之下，現行售價約 499 美元、且經常搭配促銷的 Pixel 9a，仍是更具吸引力的選擇。

OnePlus 13R：效能取向的平價選項

對於重視效能表現的使用者而言，OnePlus 13R 是另一個值得考慮的機型。該機主打高效能處理器與大容量記憶體配置，整體流暢度與反應速度表現突出，也具備不錯的螢幕品質與快充能力。

不過，OnePlus 13R 在相機與長期軟體更新承諾方面，仍不及 Pixel 系列，但若以效能與使用手感為主要考量，仍具一定競爭力。

三星 Galaxy A16 5G：品牌穩定度取勝

Galaxy A16 5G 屬於三星在入門 5G 市場的主力機型之一，提供基本但穩定的效能表現，搭配三星熟悉的 One UI 操作介面與完整通路支援，對於預算有限、但偏好大廠品牌與售後服務的消費者而言，是相對安全的選擇。

雖然硬體規格不特別突出，但在價格、品牌信任度與系統支援之間取得平衡，仍具一定市場吸引力。

Nothing Phone 3a：設計導向的差異化路線

Nothing Phone 3a 最大特色在於透明機身與 Glyph 燈效設計，主打視覺辨識度與個人風格。外媒指出，該機較適合重視外型設計、而非單純追求性價比的族群。

在規格與價格競爭力方面，Nothing Phone 3a 並非最突出的選項，但獨特設計仍讓它在同價位產品中保有差異化定位。

Moto G Stylus（2025）：少見內建手寫筆

Motorola Moto G Stylus（2025）則以內建手寫筆作為主要賣點，適合經常記筆記、標註文件或進行簡單繪圖的使用者。整體硬體規格屬於中規中矩，但手寫筆功能在平價機市場中相對少見，形成特定族群的吸引力。

要注意的是，報導中所提及的機款有部分未在台灣市場上市。

RAM 供應持續吃緊，價格較低的入門與中階手機，反而可能因成本轉嫁而面臨較明顯的漲價壓力。相較之下，已上市、且定價尚未反映成本變化的機型，短期內更具吸引力。在 AI 與資料中心需求持續推升記憶體使用量的趨勢下，消費性電子產品的成本結構正悄然改變。外媒建議，有換機計畫的消費者，應密切關注 RAM 供應與價格變化，避免在價格調整後才進場。

The RAM shortage is about to ruin cheap Android phones, so buy these 5 now

（首圖來源：科技新報）