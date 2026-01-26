記憶體缺貨暴漲 三星卻推史上最低價5G手機 A07不到6000元登台
記憶體缺貨又大漲，不過，台灣三星卻在今日宣布，將在2月初推出5G入門機A07，記憶體容量對比於過往入門機略有縮水、但價格則是台灣三星有史以來最低的5G手機，單機建議售價不到6000元。
台灣最近兩年在台灣上市的5G入門手機，如2025年上市的A17、2024年開賣的A15，單機建議售價多在7490元起，以價格來說都不算很入門，三星近年來在台灣價格最入門的產品，應是2021年在台灣上市的M12，建議售價僅4990元，不過這款產品只支援4G網路。
不過，或許是為了配合今年三大電信業者將衝刺台灣5G用戶數、以便一舉與4G用戶數黃金交叉，台灣三星今日宣布，將在台銷售全新的5G入門機Galaxy A07，集結6.7吋大螢幕與120Hz螢幕更新率、6,000毫安培大電量，還有Google內建在Android作業系統內多種AI功能，如在影片中看到感興趣的商品時，只要透過「搜尋圈」功能一圈，即能快速查找相關資訊；聚餐或出遊缺乏靈感時，也能透過口語指令請Google的AI助理Gemini推薦景點，並直接將行程加入行事曆，實現真正的「動口不動手」，面對約會穿搭的煩惱，Gemini Live AI即時視覺對話功能，可識別手機鏡頭拍攝內容，提供搭配建議。
而雖然記憶體缺貨、價格大漲的挑戰，身為全球記憶體三大原廠之一的三星，相較於在2021年記憶體毫不缺貨時生產的入門機M31，2026年導入台灣市場的入門機A07，RAM只「縮水」到4GB，比起M12僅少了33％，記憶空間則維持在128GB，單機建議售價為5990元。
更多鏡報報導
記憶體缺貨衝擊 台灣三星陳啟蒙：2026年手機不降規、產品線更完整
三星三折疊機一開賣就掀搶購 TriFold在台上市首日完售
HBM排名快洗牌？記憶體規格升級拖慢HBM4時程 三星可望搶先通過輝達驗證、搏2027翻身
陳漢典、Lulu大婚！郁方搶先送自家珠寶 「黃鑽不能太大顆」超貼心原因曝光
其他人也在看
傳蘋果將推20款新品：折疊款iPhone、低價MacBook與智慧家居Home Hub終於要來了！
根據最新的供應鏈消息與分析師預測，蘋果將在今年內展開近年來最密集的產品發表潮，總計可能有超過20款新品排隊登場。Mashdigi ・ 12 小時前 ・ 發表留言
廣運機器人生意2026年首度破蛋！首攻半導體客戶 增日、中代理線
人型機器人2026年將是落地元年，許多大廠積極探索應用可能性，特斯拉宣布Optimus機器人2027年底開賣，廣運（61...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
這隻「AI龍蝦」讓Mac mini賣到缺貨！Clawdbot是什麼？跟ChatGPT、Gemini有何不同？要收費嗎？
開源新星Clawdbot讓AI長出手腳，只要傳則訊息，就能遠端整理電腦檔案、回覆信件。這隻標榜「能做事」的龍蝦助理，甚至讓Mac mini賣到缺貨？數位時代 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
暗黑女星曬「正面X光照」被瘋傳！網歪樓：這1處超漂亮…
娛樂中心／饒婉馨報導日本新生代寫真偶像豐島心櫻23日在社群平台分享健康檢查結果，本想向粉絲回報肺部狀況良好，沒想到上傳的胸部X光照竟意外成為話題焦點。由於影像中清晰呈現出她的身形輪廓，迄今已吸引超過 4千萬次瀏覽數、5千8百多人按讚。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鏽跡＋灰塵才值錢？身價1.8億的稀有車、被誤以為是垃圾
老車迷都知道，有些經典不是靠翻新取勝，而是靠歲月堆積的故事說話。在巴黎Artcurial拍賣行，即將登場的這輛1956年賓士300 SL鷗翼跑車，就是典型的「穀倉級珍品」，滿身灰塵卻比任何拋光修復車更有靈魂。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
Apple 新版 AirTag 突襲亮相｜售價同樣990元、連線範圍更廣
自 2021 年 AirTag 推出以來，終於在稍早更新新版 AirTag，採用第二代 UWB 超寬頻晶片，支援精確尋找、適用距離最遠比前一代長 50%，即日起上市，售價與前一代相同，單件售價 990 元，四件組售價 3,390 元。壹哥的科技生活 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
主婦聯盟「這款丁香魚」出包！食藥署：重金屬鎘超標
衛福部食藥署與地方政府衛生局監測國內市售食品中重金屬含量，今（26）日公布檢驗結果，「澎湖丁香魚」檢出重金屬鎘0.07 mg/kg （標準為0.05 mg/kg）與規定不符，澎湖縣政府衛生局命業者限期改正後，無產品可供複抽檢驗，後續將加強管理。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
春節大掃除攻略》過期藥品怎麼丟？咖啡渣、茶葉竟是「解毒」神器
農曆年將近，許多人家裡開始大掃除…民報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
埃及斑蚊搭車北漂至板橋車站 專家：吸血血源穩定
國家衛生研究院最新監測報告揭露，傳播登革熱的埃及斑蚊已隨交通工具往北擴散，分別於民國111年在新北板橋車站捕獲雄蚊一隻，112年於台中新烏日車站發現雌蚊一隻，113年再於新烏日車站捕獲幼蟲及雄蚊各一隻。這種原本分布最北界僅在台南市新營區的病媒蚊，113年已拓殖至雲林北港鎮，如今更頻繁在北部及中部重要交通樞紐現蹤。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
Alex Honnold徒手攀登台北101掀熱議，攀登遊戲《孤山獨影》有Free Solo模式可挑戰
美國極限自由攀岩選手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）昨天 1 月 25 日在沒有繩索、沒有安全裝備的情況下徒手攀爬台北 101 大樓外牆，全程無保護直攀至 508 公尺高點，耗時約91分鐘成功完成挑戰，這一壯舉次將自由攀登推向全球討論焦點，而不少人可能看完他挑戰後，也手癢想要體驗這種「攀登」的刺激感，那不妨試試看即將上市的新作《孤山獨影》（Cairn）！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
Alfa Romeo Junior Ibrida Intensa限量登陸日本市場，Intensa系列最終章登場
義式性能品牌Alfa Romeo正式為Intensa限定系列劃下句點，Stellantis Japan於2026年1月宣布，推出以品牌全新世代小型SUV「Junior Ibrida」為基礎打造的最終限定車款「Junior Ibrida Intensa」，透過專屬的黑金視覺語彙與高質感內裝設定，展現Alfa Romeo一貫的熱情與設計美學，官方公布本車為限量販售設定，建議售價為5,080,000日圓（約新台幣101.8萬元）。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言
離婚過更好／獨家！變身桌球賽啦啦隊 周幼婷伴愛子登頂冠軍
藝人周幼婷2023年結束與藍正龍9年婚姻，近3年來鮮少更新社群平台，幾乎淡出大眾視野，生活重心全放在一對兒女身上。本刊日前直擊她現身新北市三重一家桌球館，全程陪伴兒子參加桌球積分賽，賽事長達6小時，最終兒子驚險奪冠，母子耐力與感情令人印象深刻。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 1則留言
不再只靠台積電？ 傳蘋果「這系列」將找英特爾代工晶片
不再只靠台積電？ 傳蘋果「這系列」將找英特爾代工晶片EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
Gmail用戶快檢查！全球1.49億組帳密外洩 資安專家教「3招」自保
Gmail用戶小心！資安專家福勒（Jeremiah Fowler）透露，在一次大規模資料外洩的事件中有超過1.49億筆用戶的憑證遭竊，數量最多的前5名分別是Gmail的4800萬筆、臉書1700萬筆、Instagram約650萬筆、Yahoo Mail約400萬筆；Netflix約340萬筆。鏡報 ・ 1 天前 ・ 6則留言
美日專家拒開刀…加女童上海求醫 花1數目成功保住脾臟
免簽政策下，外國病患紛赴中就醫，掀起「旅遊紅利還是資源掠奪」的爭論。近日，上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院為一名患有巨大胰...世界日報World Journal ・ 17 小時前 ・ 發表留言
《鳴潮》韓國活動插曲！粉絲與人氣吉祥物「大傻椿」比腕力遭折斷手臂
庫洛遊戲（Kuro Games）旗下開放世界動作遊戲《鳴潮》最近在韓國舉辦「鳴潮校園週」的線下活動，吸引許多漂泊者（玩家）前往朝聖。然而活動中卻發生了一起讓人震驚的意外插曲，一名男性粉絲在舞台活動環節中，與深受玩家喜愛的吉祥物「大傻椿」（大頭椿）進行比腕力對決，結果發生手臂當場折斷的事故。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前 ・ 2則留言
2026話題跑鞋、設計心機全拆解！女神舒華欽點這雙、顏值腳感都太犯規
跑鞋推薦：SKECHERS AERO BURST話題度自帶聚光燈的SKECHERS AERO BURST。當舒華站上形象拍攝現場時，畫面本身就已經很有說服力—不是競技場上的全力衝刺，而是「把跑鞋穿進生活裡」的自然狀態。AERO BURST 在設計上最迷人的地方，就是會忘記自己穿的是一雙專業跑鞋。雙密度 HY...styletc ・ 21 小時前 ・ 發表留言
Pantone 2026 年度代表色「雲舞白」怎麼穿？擺脫焦慮的「療癒系」穿搭教學一次看
Pantone 年度代表色「雲舞白」不僅是時尚界的清流，更是一劑舒緩身心的療癒良方。本篇將教你如何透過層次疊搭與材質變換，穿出不費力的質感與自在。造咖 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
還有87%下跌空間！基金老將點名特斯拉：美股史上最大泡沫
資深基金經理人喬治 · 諾布爾（George Noble）對特斯拉的股價發出警訊，他認為這家電動車巨頭代表著一個巨大的股市泡沫，，且遭到許多投資者誤解。 諾布爾曾任富達國際基金主管並創立過兩家避險基金。他在接受《Business Insider》採訪時指出，他不看好特斯拉在 A鉅亨網 ・ 17 小時前 ・ 1則留言
台股三萬點布局攻略 沒買台積電怎麼操作？分析師從主動式ETF找到「送分題」！
台股一開春就衝上三萬點，現在是最後上車機會，還是高點套牢的開始？本集Yahoo TV《進擊的荷包》邀請資深分析師陳威良，分享2026年如何布局台股，台積電該續抱還是調節？他並分析近期主動式ETF的新增持股清單，「送分題」全解析！投資新手村比較高息ETF與市值型ETF，高息型一定輸嗎？荷包診療室聊聊槓桿型ETF是否能賺得更快，背後又有什麼眉角要注意？進擊的荷包 ・ 1 小時前 ・ 發表留言