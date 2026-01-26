記憶體缺貨暴漲 三星卻推史上最低價5G手機 A07不到6000元登台

圖為三星A07 5G。（圖／三星）

記憶體缺貨又大漲，不過，台灣三星卻在今日宣布，將在2月初推出5G入門機A07，記憶體容量對比於過往入門機略有縮水、但價格則是台灣三星有史以來最低的5G手機，單機建議售價不到6000元。

台灣最近兩年在台灣上市的5G入門手機，如2025年上市的A17、2024年開賣的A15，單機建議售價多在7490元起，以價格來說都不算很入門，三星近年來在台灣價格最入門的產品，應是2021年在台灣上市的M12，建議售價僅4990元，不過這款產品只支援4G網路。

廣告 廣告

不過，或許是為了配合今年三大電信業者將衝刺台灣5G用戶數、以便一舉與4G用戶數黃金交叉，台灣三星今日宣布，將在台銷售全新的5G入門機Galaxy A07，集結6.7吋大螢幕與120Hz螢幕更新率、6,000毫安培大電量，還有Google內建在Android作業系統內多種AI功能，如在影片中看到感興趣的商品時，只要透過「搜尋圈」功能一圈，即能快速查找相關資訊；聚餐或出遊缺乏靈感時，也能透過口語指令請Google的AI助理Gemini推薦景點，並直接將行程加入行事曆，實現真正的「動口不動手」，面對約會穿搭的煩惱，Gemini Live AI即時視覺對話功能，可識別手機鏡頭拍攝內容，提供搭配建議。

而雖然記憶體缺貨、價格大漲的挑戰，身為全球記憶體三大原廠之一的三星，相較於在2021年記憶體毫不缺貨時生產的入門機M31，2026年導入台灣市場的入門機A07，RAM只「縮水」到4GB，比起M12僅少了33％，記憶空間則維持在128GB，單機建議售價為5990元。



回到原文

更多鏡報報導

記憶體缺貨衝擊 台灣三星陳啟蒙：2026年手機不降規、產品線更完整

三星三折疊機一開賣就掀搶購 TriFold在台上市首日完售

HBM排名快洗牌？記憶體規格升級拖慢HBM4時程 三星可望搶先通過輝達驗證、搏2027翻身

陳漢典、Lulu大婚！郁方搶先送自家珠寶 「黃鑽不能太大顆」超貼心原因曝光