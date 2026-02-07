記憶體缺貨沒完！威剛、十銓、創見1月營收翻倍飆 供需吃緊短期難解

【記者呂承哲／台北報導】全球記憶體供貨持續吃緊，在DRAM與NAND Flash合約價強勢走揚帶動下，記憶體模組廠營運動能明顯升溫。包括威剛科技（3260）、十銓科技（4967）與創見資訊（2451）相繼公布2026年1月合併營收，在AI、雲端與高效能運算需求推升下，營收繳出年增翻倍甚至創高成績，顯示記憶體市場漲價缺貨效應持續，供需緊張態勢短期難以緩解。

威剛1月營收達84.12億元，月增44.78%、年增198.92%，亦是繼2025年12月後、連續第2個月刷新單月歷史紀錄。從產品結構來看，DRAM營收達57.41億元，年增296.34%，占整體營收比重68.26%；SSD占比23.91%，其餘記憶卡、隨身碟與其他產品合計占7.83%，AI與高效能運算需求成為營運成長核心動能。

廣告 廣告

威剛董事長陳立白表示，三大記憶體原廠今年產能已全數售罄，全年缺貨態勢確立，DRAM與NAND Flash價格幾乎沒有回檔空間。公司將加速採購、提前備貨，目標第一季底庫存提升至300億元以上，以維持毛利率高檔；即便上游啟動擴產，新增產能最快也要到2027年下半年，在AI、雲端與邊緣應用需求持續推升下，供需吃緊短期難解。

十銓1月營收34.90億元，年增112.73％，單月表現創歷史次高。由於記憶體市場結構性缺貨及價格上揚，推升整體出貨價格。從四大產品線來看，PC、電競、OEM及工控應用訂單持續挹注，帶動營收刷新歷史同月新高，該公司透過策略性供應鏈管理、庫存優化與彈性調配，確保產品順利交付，並深化與重點客戶的合作關係。

十銓以穩健布局與敏捷策略，積極掌握市場契機，對今年整體營運成果充滿信心，隨生成式AI、雲端運算及高效能運算等應用加速發展，伺服器與邊緣運算對高效能與大容量記憶體的需求明顯提升，在結構性供給受限的產業環境下，記憶體市場供需吃緊態勢預期將延續至2027年以後。

創見1月營收47.6億元，年增440.61%，刷新歷史單月營收新高。從產品線來看，工控相關應用營收佔比達 75%，充分顯示公司深耕高階嵌入式市場的成果，以及在優異產品組合與供應鏈管理下的強大競爭實力，成功為 2026 年開啟強勁成長序幕。

展望未來，創見將持續觀察市場動態並彈性調整經營策略，在延續100% 台灣製造的優異品質與服務優勢、保持穩健經營的同時，亦致力於優化營運效能，持續挑戰營運佳績。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

楊小黎千字文道歉！若知《世紀血案》沒獲授權會拒演

李千娜《世紀血案》失言延燒 正妹女兒挨轟：妳媽覺得滅門不嚴重！

高雄非上市櫃建商霸主 城揚去年購入至少3830坪60.15億元地

