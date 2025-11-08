記憶體缺貨潮衝擊輝達營運？黃仁勳不擔心
[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳今（8）日出席運動會，他致詞結束接受媒體訪問，針對這一波記憶體缺貨、漲價潮，他認為，AI快速增長會出現各種物資短缺，但現在三大廠商SK Hynix、三星、美光都已經擴大了巨大產能來支持他們，「我非常感激。」
黃仁勳昨日晚間抵達台南，今日再來到新竹參加台積電一年一度的重要盛事運動會，他一開始以貴賓身份致詞，為現場員工帶來驚喜之外，會後更接受媒體訪問，媒體問到近期記憶體出現前所未有的嚴重缺貨，對輝達是否會有影響，他是否會感到擔心？
對此，黃仁勳說，現在輝達業務增長非常強勁，因此，在快速增長時期，會出現各種物資的短缺，但現在三個記憶體製造商SK Hynix（SK海力士）、三星、Micron，都是非常出色的製造商，他們「已經擴大了巨大的產能來支持我們，對此我非常感激。」
記者也問到若這三個廠商漲價，輝達能夠接受嗎？他回應，這應該是他們來決定如何經營他們的業務。
媒體詢問， 媒體追問魏哲家能提供多少晶圓產能時，他僅以「機密」二字回應，引發外界聯想。黃仁勳說明，台積電在晶圓供應方面做的「非常好」，雙方目前重點不在價格談判，而是如何滿足龐大市場需求。
另一方面，黃仁勳提到，輝達能夠處理許多其他事情，包括科學、量子、生物學、物理學和數據等，因此，他們也做了很多事，而且他們在每個雲端也都有業務，在每個資料中心也有，甚至汽車、機器人中都是，所以輝達的架構遠比基礎要重要得多。
