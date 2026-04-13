記憶體缺貨短期難解 4大咖砸787億入股南亞科 還有大咖搶卡位

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「今（2026）年的產能無法100％滿足客戶，明年也有類似情況。」南亞科總經理李培瑛直言，記憶體供需缺口持續擴大，在需求強勁與價格上漲帶動下，這波缺貨不僅推升獲利，更改變了客戶與供應商之間的合作關係。

近期，南亞科透過私募引進晟碟（Sandisk）、思科（Cisco）、鎧俠（Kioxia）及SK海力士等4大咖，合計募得787.18億元、持股約10.19%。李培瑛指出，不只是資金挹注，更深化與客戶之間的合作關係，有助因應未來記憶體需求成長。

記憶體需求升溫 南亞科客戶改簽長約、預付定金搶貨

他透露，這波記憶體缺貨狂潮，還有多家潛在合作對象正積極洽談中，合作形式不排除涵蓋資金、技術與產能等多面向布局，顯示在供需吃緊的環境下，客戶正透過不同方式強化與供應商的連結。

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此外，記憶體需求升溫，讓客戶下單出現明顯改變，「愈來愈多客戶希望簽長期供貨合約（LTA），像多年期、一年期，甚至按月滾動調整，也有客戶提出預付定金，確保供應穩定。」李培瑛說。

不過，南亞科並未全面轉向長約，他強調南亞科會控制長約比例，並依據客戶實際使用量分配供應，「不希望有客戶囤貨，或有客戶缺貨。」他透露，希望維持整體產業鏈的健康運作。

在產能布局方面，南亞科泰山新廠正按計畫推進，今年將完成無塵室、基礎設施與相關系統建置，預計明年第一季開始裝機。公司表示，新廠投產後，產能將超過既有規模，支撐未來需求成長。

一季賺贏過去4年總和 估2028年記憶體供需才有解

記憶體大浪，伴隨DRAM平均售價（ASP）單季大漲超過7成，讓南亞科營運大好，第一季營收490.87億元，年增582.9％；獲利達260.58億元、每股純益（EPS）8.41元，不僅創歷史新高，更一季賺贏過去四年總和

展望後市，李培瑛表示，第二季DRAM價格將優於第一季，漲幅會以「雙位數」計算；從供應商整體毛利率與淨利率來看，目前仍維持健康水準，有機會延續數季。

針對近期現貨市場價格出現波動，他指出，現貨市場占比有限，且過去存在炒作情形，即使價格修正仍高於正常水準，對整體市場並未造成負面影響。

此外，外界關注Google提出的記憶體壓縮技術是否影響需求，李培瑛認為，該技術主要提升資料傳輸效率，實際運算仍需解壓縮，不會明顯降低DRAM使用量，還可能帶來正面影響。

整體而言，在AI帶動雲端與終端應用需求成長下，記憶體需求持續擴大，他預估，供給端新增產能的貢獻預估要到2028年才會較為明顯，使供不應求的格局短期內難以改變。

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