記憶體缺貨紅利！南亞科預期首季報價續漲 資本支出飆500億

南亞科總經理李培瑛預期，到明年上半年為止，DRAM供給的成長幅度有限。

受惠於AI需求強勁與國際大廠轉向高頻寬記憶體（HBM），DRAM市場持續供不應求，價格穩步走揚，推升南亞科去年第四季營收達300.94億元新高，毛利率飆升至49%。南亞科總經理李培瑛表示，今年首季報價將持續上漲。為迎接新一波景氣循環，南亞科今年資本支出預計大幅擴增至500億元，其中7成用於新廠廠務設施與無塵室建設，新廠預計明年初裝機並於同年上半年底正式量產，瞄準DDR5、DDR4及客製化產品線。

南亞科技（下文簡稱南亞科）今（19）日召開法說會，公佈去年第四季自結財報，第四季DRAM平均售價季增超過30位數百分比，銷售量季增低十位數百分比，帶動第四季營收達300.94億元，創單季新高，季增60.3%、年增357.69%。去年全年度營收合計665.87億元，稅後淨利為66.03億元，每股盈餘2.13元。

南亞科總經理李培瑛表示，去年第四季毛利率為49%、較前一季成長30.5個百分點，主要源自於記憶體報價上漲，「第一季的報價，現在很肯定是會比（去年）第四季還高。但是漲幅的部分可能沒有像第四季那麼大，但是還是會往上漲一點。」

此外，去年董事會原通過資本支出預算上限為196億元，實際支出僅134億元，剩餘62億元將遞延至今年，今年資本支出預計達500億元。李培瑛表示，南亞科持續深化DDR5、DDR4和LPDD4等產品線，新廠則預計明年初裝機，會在明年上半年底正式量產，並逐步拉升產能，規劃2028年上半年可以達到月產能2萬片的目標，「資本支出除了去年遞延的60幾億以外，剩下的400多億，大概有70%會用在新廠的廠務設施、無塵室設施，另外30%用在設備。」

面對三星、SK海力士、美光等國際記憶體大廠大規模減少DDR4產能，轉向利潤更高的DDR5和高頻寬記憶體（HBM），導致DDR4市場供應緊縮。李培瑛指出，產能一但轉移，就很難再變動，「就供給方面，今年度到明年上半年，成長幅度有限。最大因素還是因為AI的需求很大，HBM所要用的產能又比一般標準DRAM大2至3倍，很多產品都會受到排擠。」

李培瑛表示，市場需求高對供應商有利，「客戶往往會要求定比較長的約，甚至願意守價格。南亞科這邊會看客戶平常的狀況、大家合作的關係，去衡量每一個客戶不一樣的處理辦法。」他指出，有時客戶為了安全起見會希望增加備貨量，南亞科也會衡量客戶正常交易量，盡量避免重複下單，「我們不希望交易出去的量變成某些客戶的庫存，但是其他的客戶沒有貨可以生產。」

李培瑛透露，目前DDR5交易量占比逾10% ，「我們希望再往上提升一些。不過以現在市場供應的狀況，DDR4和LPDD4供應量比起需求少一點。短期要大量拉動DDR5的量，可能對客戶會有一些不好的地方。那我們就盡量，但是DDR5維持10% 以上是公司既定的目標。」

