記憶體缺貨衝擊來襲 傳輝達不再供應VRAM

AI熱潮過於旺盛，整個電腦產業正面臨記憶體的缺貨危機，記憶體大廠優先供應人工智慧（AI）客戶的需求，導致零售市場上記憶體一昧難求。全球最大繪圖處理器（GPU）製造商輝達（Nvidia），似乎也被這場自己促成的危機影響。

根據Tom's Hardware引述科技產業爆料者金豬升級包的說法，目前只供應沒有顯示記憶體（VRAM）的GPU給板卡廠，改由板卡廠自行採購VRAM，改變過去同時提供GPU與VRAM的做法。

輝達本身未製造VRAM，而是由三星、美光或SK海力士生產供貨，輝達再將VRAM與GPU綑綁出售給板卡廠，或是由大型板卡廠自行採購。

對大型板卡廠來說，採購GDDR規格的VRAM不成問題，在業界累計足夠的人脈與經驗，足以使產品符合輝達規格，以及讓分開採購的記憶體符合設計規範。受影響較重的會是小型業者，可能得高價購買VRAM，讓本就薄弱的利潤空間再遭擠壓。

Tom's Hardware表示，讓廠商自行購買頂尖的VRAM，可能會對小型業者造成更多壓力，使他們在這波記憶體荒中難以生存、甚至被迫退出。

