記憶體缺貨衝擊 台灣三星陳啟蒙：2026年手機不降規、產品線更完整

面對記憶體缺貨、大漲，不少手機品牌以漲價、降規、縮減機種來因應，台灣三星行動通訊事業部總經理陳啟蒙表示，三星上、下游整合程度高，2026三星手機全產品線不僅都沒有看到規格縮水的規劃，產品線豐富度還會創下近年之最，他也看好，台灣手機市場2026年手機銷售量有機會比今年小幅成長，不過他並未鬆口三星產品2026年會不會漲價。

三星12月初宣布推出自由世界首款三折疊手機Galaxy Z TriFold，台灣與美、中、韓、六國，成為全球首發市場。陳啟蒙表示，台灣雀屏中選，是因為今年推出的Fold 7在台創下銷售佳績，他進一步透露，台灣今年折疊機市場銷量與去年持平，三星卻能繳出銷售量年增10％、銷售額成長35％的成績單。

陳啟蒙表示，台灣能躋身TriFold首發市場的另一個原因是，台灣身為科技島、AI伺服器軍火庫，總部希望藉由在台灣首發TriFold，為三星品牌樹立技術領先的形象，所以不會刻意追求TriFold銷售量、而是將其視為三星品牌深耕的一環，先前上市的折疊機Fold 7、Flip7，才是三星衝刺折疊機在台銷量的主角。

然而，三星在三個月前才在台灣開賣折疊機Fold 7，現在又上市TriFold，是否會產生互斥效應？陳啟蒙則認為，TriFold與Fold 7的使用情境不一樣，他認為大部分Fold 7用戶不會、也不需要因此而換機。

DRAM、NAND快閃記憶體在AI資料中心佈建朝下，供應不足、價格大漲，市調機構Counterpoint預期，2026年全球手機平均售價將上漲2.1％，而外界更盛傳，小米旗下紅米最低價位帶的產品，因為記憶體缺貨，2026年恐怕會暫停推出新品，也有部分手機品牌可能會以減少低價入門機種、縮小記憶體使用量來因應衝擊，三星不只是全球手機市佔領導品牌，更是全球數一數二的記憶體原廠，外界好奇三星將如何因應。

對此陳啟蒙表示，三星的強項是上、下游垂直整合，三星半導體身為記憶體大廠，可以協助三星手機在記憶體缺貨的艱困時刻，脫穎而出，事實上，三星2026年度的高、中、低階手機不僅規格不會降低，明年的機種豐富度還會是歷年之最。他也表示，2026年手機成本上漲已是無法避免，不過2026年三星手機售價會不會漲價，還要看關稅、物流成本、新台幣匯率。

而就台灣市場方面，陳啟蒙則預期，三星與其他手機品牌2026年都會推出新品，而且電信業者為了提高5G滲透率、以便超越4G滲透率，可望積極補貼手機、刺激銷量，都可望帶動台灣手機市場出貨量比今年小幅成長，台灣手機市場的銷售金額，也可望因為記憶體漲價而上揚。



