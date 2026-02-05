記憶體缺貨難解! 華碩許先越示警缺貨恐延續至2027下半年

NB品牌廠華碩共同執行長許先越。資料照



記憶體價格飆漲供需失衡!NB品牌廠華碩（2357）共同執行長許先越今天表示，今年PC產業遇到最大挑戰之一就是記憶體供應吃緊，不只有華碩受到影響，幾乎整個產業鏈從上游到下游都受到相當的衝擊，預估影響時程將延續到2027年下半年才會緩解。

華碩旗下電競領導品牌ROG玩家共和國今年適逢成立20周年，與聯經出版重磅展開跨界合作，隆重推出科技普及教育漫畫 《ROG OMNI 無懼特攻》。華碩電腦共同執行長許先越今天出席發表會活動。

廣告 廣告

面對記憶體缺貨帶來的挑戰，許先越指出，華碩內部各個BU（事業單位）已擬訂各種不同因應方式，至於具體作法與細節將在接下來的法說會再進一步對外說明。

許先越說明，雖然今年整體產業環境面臨挑戰，華碩將採取審慎態度面對市場變動。針對庫存去化與缺貨調節的具體時程與細節，內部各事業群已擬定應對方案，相關財務影響與營運展望將留待三月法說會時對外完整說明。

更多太報報導

【分析】IC拳王聯發科能彎道超車？ 攜Google大神、AI霸主輝達同行 拚第四次華麗轉身

【聯發科法說】好壞參半！蔡力行：今年手機業務艱困、AI ASIC 明年貢獻營收二成

【聯發科法說】去年Q4獲利三率同降毛利率創19季新低 ！ 全年EPS 66.12元