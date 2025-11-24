記憶體缺貨風暴》2026年記憶體缺貨難解 威剛「惜貨戰略」賺2成

針對記憶體的未來走勢，全球第2大記憶體模組大廠威剛董事長陳立白示警，由於AI需求強勁，造成DRAM和NAND Flash陷入20年來最大缺貨潮，「明年可能呈現全年吃緊」，這是20年來從未見過的現象。

談到缺貨，除了需求激增，還有來自供應端變化。由於DRAM毛利率「非常好」，韓國、美國上游大廠正將部分NAND產能轉移至DRAM生產，導致記憶體陷入史無前例的「雙缺」局面。

在供需失衡情況下，記憶體價格恐怕持續飆漲。陳立白預期，未來2至3季合約價都會持續攀升，其中DDR3價格已率先翻倍，本季起DDR5的漲幅預估比DDR4更大。

威剛啟動反向拉升庫存

面對市場劇變，威剛雖預期出貨量難以再創新高，但他們透過戰略性部署，目標在獲利方面穩健成長。陳立白透露，威剛從10月啟動「反向拉升庫存」作業。

廣告 廣告

為了搶到額外貨源，包括陳立白本人與總經理都親自拜訪全球供應商積極協調。目標在明年第一季、最慢3月底前，將威剛庫存規模提升至200億元水準，確保上半年出貨穩定。

受惠於平均銷售單價（ASP）持續上揚，加上進貨成本仍處於相對低檔，預期威剛第四季毛利率將會明顯優於第三季。

「惜貨戰略」鎖定主力客戶

即使擁有強勁訂單能見度，面對貨源有限的前提，威剛內部採取「惜售」戰略。陳立白解釋，威剛優先支持長期策略性及主力客戶，一般客戶則視現貨彈性調度。

威剛強調，「惜貨」戰略目的是避免上半年賣太快，導致下半年落入補不到貨的窘境。

雖然實際出貨量受限，營收難以反映需求熱度，但威剛透過ASP大幅提升，預期2026年整體業績成長仍有望達2成以上。陳立白更預言，上游大廠今年獲利已非常亮眼，明年盈利能力更勝今年。