記憶體缺貨風暴》AI怪獸引爆20年最慘黑暗期 威剛陳立白爆「超高層」赴韓跪求貨

記憶體模組大廠威剛董事長陳立白今（24日）指出，當前記憶體市場的供需緊繃程度已達20多年來最嚴重時期，現在市場「該有貨的都沒貨」，DRAM和NAND Flash陷入史無前例「雙缺」，更驚動國際CSP（雲端服務供應商）罕見派出董座及CEO出馬跪求貨。

這波記憶體短缺現象並非曇花一現，預計從2025年第三季一路蔓延至明年上半年。陳立白觀察，由於AI帶動需求「又快又猛又長」遠超過以往任何週期。

CSP巨頭打破慣例「跪求貨」

引爆這場大缺貨危機的源頭，正是CSP業者對AI記憶體的「剛性需求」。陳立白透露，CSP下的訂單價值最高，且優先級遠高於傳統PC或手機客戶。

這種極度緊繃的供需關係，徹底改變了業界的採購模式。過去由副總或三把手出面前談，如今情況完全不同。

陳立白爆料，CSP派出最高層級的董事長或CEO親自帶隊，飛往韓國、美國等地，直接面對上游供應鏈搶貨。他更笑稱，這些採購代表前往原廠已經不是求貨，而是「去跪求」，只盼多要一些貨來維持產能。

超高層出馬連3成貨源都拿不到

即便CSP高層親自出馬，實際能拿到的貨量也極度有限。陳立白直言，業者實際到手的數量，多數連他們開口需求的3成都不到。

他不諱言，在CSP的排擠效應下，包括手機、PC、網通等傳統電子大廠供應鏈全面吃緊，導致多數台灣電子大廠能拿到的貨量，僅約一年以前的5至7成。

至於市場是否出現重複下單（double booking）？陳立白搖頭說，供應商擁有絕對議價權，即使「下2張、3張訂單都不一定能拿到貨。」他坦言，這種空前短缺，自己多半時間都在道歉，畢竟無法滿足所有客戶的訂單需求。