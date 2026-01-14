記憶體缺貨 恐一路缺到2028年

受AI伺服器對高頻寬記憶體需求爆炸式成長影響，缺貨潮短期難以填補。圖為AI伺服器使用的記憶體。（本報資料照片）

受AI伺服器對高頻寬記憶體（HBM）需求爆炸式成長影響，全球記憶體市場持續處於地獄級缺貨模式，雖然3大廠SK海力士、三星以及美光今年將擴產5％，但美光高管直言，結構性短缺局面一路延續到2028年仍難以緩解，隨資源高度傾斜AI，傳統PC與手機市場淪為被排擠的重災區；技嘉董事長葉培城指出，記憶體短缺是今年最大變數，也考驗供應鏈應變能力，台新投顧副總黃文清則表示，PC、手機等消費端，恐陷入漲價又降規窘境。

美光行動與客戶端業務行銷副總裁Christopher Moore指出，AI與資料中心相關需求占比由過去的35％飆升至60％，由於各大供應商優先將先進製程分配給高獲利的HBM，導致消費端配額被壓縮；Moore強調，即使積極擴廠，但受限於設備驗證與良率優化，美光預計新廠要到2028年才有意義量產，更直白地說，缺口短期難以填補。

對投資人來說，記憶體需求強勁、概念股樂翻天；法人指出，台股記憶體族群受惠缺貨潮，股價短短一年內漲了好幾倍，其中，南亞科即使技術沒有重大突破，但被視為填補DDR4重要產能，股價從去年初30多元漲到現在236元，華邦電也從不到15元漲到近百元，主要原因在於市場看好有能力生產記憶體顆粒，一旦有利多消息，類股漲幅就進一步擴大。

市調機構Omdia數據指出，3大廠擴產遇瓶頸滿足率只有6成，三星與SK海力士計畫在今年提升記憶體晶圓，各投入793萬片與648萬片；但三星在推動10奈米6代DRAM（1c）工程轉換中面臨產能損耗，導致有效產出增幅低於預期；伺服器專用記憶體滿足率更低於50％，市場議價權完全傾向賣方市場。

在供應極度受限情況下，TrendForce預測2026年第1季記憶體合約價將較前季暴漲55至60％，伺服器專用產品漲幅更可能突破60％；Nand Flash則預計同步上漲33％至38％。儘管PC終端需求因筆電出貨疲軟顯得相對乏力，因供應配額遭削減，2026年上半年PC用記憶體報價仍將維持上升趨勢。

面對記憶體漲價，葉培城仍維持樂觀展望，技嘉與原廠長期維持深厚合作關係，若能有效掌控供應鏈，反而能在產業波動中提升市場占比。