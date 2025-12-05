記憶體缺貨、漲價效益未退燒！ 創見Q4營收可望季增
[Newtalk新聞] 受惠記憶體報價上漲，記憶體模組廠創見（2451）11 月營收公告達 20.23 億元，單月增 17.39%，比去年同月大增 145.59%，創下近 8 年半來之單月新高，今年前 11 月累計營收 140.68 億元，較去年同期增長 53.09%。
創見第三季營收 41.08 億元，而在 10、11 月累計營收已達 37.46 億元，接近第三季的 91% 之上，隨著 12 月業績可望成長下，第四季營收亦將超越前一季。
近期記憶體市況火熱，據南韓媒體《Sedaily》近日透露，因隨著全球 DRAM 價格續揚，三星（Samsung）內部開始出現前所未有的緊張局面。半導體部門已拒絕向行動體驗部門供應超過一年的 DRAM 晶片。
另外，研調機構集邦科技（TrendForce）日前揭露 11 月報價統計，NAND 需求持續受惠 AI 應用與企業級固態硬碟（enterprise SSD）訂單強力拉動，主流晶圓（wafer）合約價全面大漲，各類產品報價至少漲 2 成、最高甚至可望大漲逾 6 成，並預估漲勢仍將延續，由於企業級高容量產品需求爆發，且原廠報價主導權強勢，短期內晶圓供應緊張情況亦難改善，預期 12 月合約價仍維持漲勢。
對此，創見近日（3 日）傳出緊急通知客戶，指 SanDisk、三星等原廠通知交期延後，除了 Q4 晶片供給數量將大減，且自 10 月起就已零出貨，形同提前斷供，由於供需狀況嚴重失衡，預期恐短缺至少 3～5 個月。
創見表示，公司長期與全球主要供應商維持合作良好，並與多家上游夥伴簽訂長期供應協議（LTA），雖近期上游供應商面臨產能緊縮、供貨吃緊，各原廠仍承諾將盡最大努力確保創見的供應量，並強調仍保持與客戶密切溝通，努力減緩市場變動的衝擊，維持穩定出貨。
截至今（5）日上午10時，創見盤中漲幅 3.2%。
