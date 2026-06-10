記憶體缺！集邦：輝達砍Vera Rubin搭載容量

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▲輝達決議將次世代Vera Rubin Superchip模組所搭載的SOCAMM容量砍半。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWNEWS今日新聞] 市場研究機構集邦科技（TrendForce）調研結果指出，輝達決議將次世代Vera Rubin Superchip模組所搭載的SOCAMM容量砍半，此一調整並非輝達下修記憶體總需求量，而是凸顯出記憶體LPDDR5X供給缺口難以被滿足，以及中長期需求上揚的趨勢。

研究報告指，在此背景下，輝達選擇調降單顆容量、擴大模組出貨數量，以強化其市佔，同時凸顯LPDDR5X供給缺口難以被滿足與中長期需求上揚的趨勢。

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報告表示，儘管目前記憶體原廠對2027年皆有擴產計畫，但整體位元增幅仍不及買方市場釋出的需求。有鑑於三星、SK海力士及美光初步規劃給輝達的LPDRAM供應僅能滿足該品牌約60%的需求，且上調空間有限，輝達近期決議調整Vera Rubin Superchip模組搭載的SOCAMM模組容量，以滿足更多Vera CPU的出貨需求，並提前因應後續貨源持續緊張的風險。

輝達新Vera Rubin分兩款 成記憶體LPDRAM需求主力

集邦強調，此次規格調整屬供應端主導的架構妥協，對整體DRAM供需並無實質負面影響，也不代表輝達下修總體記憶體需求。

輝達新世代AI伺服器產品分為Vera Rubin Rack，以及獨立型Vera CPU Rack兩類，除了Vera Rubin Rack整櫃方案外，輝達也明確表態將大力推廣獨立型Vera CPU解決方案，同時擴大其在推論型AI市場的市佔，也成為拉動LPDRAM需求的主因之一。

報告分析，LPDRAM憑藉優異的功耗與傳輸速度表現，已跨入AI伺服器、automotive等多元應用場景，加上輝達以外的ASIC晶片業者亦開始評估導入，未來LPDRAM將不再只是智慧手機的專屬記憶體。隨著AI應用持續擴大，預期整體供需缺口將更趨嚴峻。

集邦預估，整體AI伺服器生態系在2028至2030年間有機會成為全球LPDRAM最大單一出海口，超越智慧手機應用。

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