記憶體翻身！ 三星、SK海力士毛利率恐「超車台積電」

外媒曝三星、SK海力士毛利率「超車台積電」。

外媒報導，三星電子記憶體部門與SK海力士今年第4季獲利，可能超越晶圓代工龍頭台積電，7年來首見三星、SK海力士毛利率超越台積電。

《韓國經濟日報》引述半導體產業消息人士報導，受益於記憶體短缺和價格飆漲，預計三星電子記憶體業務部門，以及SK海力士第4季的毛利率將達到63%至67%，超越晶圓代工龍頭台積電的官方數字60%，7年來首見。毛利率被視為衡量企業獲利能力的重要指標，相關數字引發市場高度關注。

AI應用逐步從「訓練」轉向「推論」，能否即時、大量存取資料成為核心能力，進一步推升對高效能記憶體的需求。外界普遍認為，AI發展的關鍵正由運算能力延伸至資料存取效率，「記憶體中心」時代已全面展開。半導體業人士指出：「記憶體決定AI產業發展速度的時代，正在真正到來。」