記憶體股價驚驚漲 產業榮景到何時？分析師曝台廠未來戰略
今年下半年開始，台灣記憶體市場快速升溫，AI帶動的伺服器需求，讓DDR5價格大幅上揚。外資報告並指出，由AI引發的主流記憶體供需失衡，需求擴散到舊世代Flash快閃記憶體，而網通需求亦可望延長DDR4的生命週期，該外資上調多家台廠目標價。國內業者包括南亞科、華邦電、旺宏、力積電、群聯、愛普*股價近日狂飆，這一波產業榮景將持續到何時？
記憶體市場成長來自AI驅動
根據Gartner研調數據顯示，全球記憶體市場成長主要來自AI相關應用驅動，其中成長最高的產品為AI加速卡，自2024年起五年複合成長率達到43.5%。其次為伺服器，CAGR為17.6%。
另依工研院產科國際所數據顯示，2025年台灣記憶體產值預估將達2039億元台幣，年增16.1%；並預估明年記憶體產值將達到2116億元規模，年增3.8%。
來自TrendForce調查則顯示，受惠於全球CSP大型雲端供應商擴充資料中心規模，今年第四季伺服器DRAM漲勢轉強，並帶動整體DRAM價格上揚。該研調預期DDR5價格於2026全年都將呈上漲態勢，尤以上半年較顯著。隨著DDR5價格持續走揚，與HBM3e間的價差縮小，2026年第一季起，DDR5的獲利表現將優於HBM3e。
盧超群：台廠要有短期衝刺和長遠規劃
這一波記憶體產業榮景能夠維持多久？鈺創科技董事長盧超群日前受訪表示，台灣記憶體產業在設計創新與製造成本具有優勢，近期市場需求強勁、價格翻升，這波熱潮還會持續半年，而需求則至少延續一年半，意謂「明年一整年都非常樂觀」。
他認為，AI應用驅動邏輯晶片和DRAM記憶體的需求，業者面對未來挑戰，要有短期衝刺和長遠規劃，一起把DRAM產業擴大化、創新化，與晶圓代工業者共同拓展AI與HPC市場，確保台灣在全球半導體持續保有領先地位。
工研院：韓、美、台業者各擅勝場
工研院產科國際所分析師劉美君指出，AI晶片在訓練及高速存取的需求影響製程面的發展，記憶體主要朝向3D化結構進行研發。無論是3D化DRAM技術所發展出來的HBM技術，或是可對應裝置高速存取的SSD所衍生的3D NAND Flash技術，都是2026年後與AI晶片發展攸關的重點。其中韓、美、台的記憶體業者各擅勝場，分別針對資料中心的高速運算以及邊緣AI所需的記憶體技術持續貢獻所長。
她直言，今年全球記憶體廠商資本投資幾乎都跟AI有關，業者依據資本額與研發能力，分別鎖定資料中心與邊緣AI用記憶體。
例如三星記憶體事業部將加速轉向先進製程，以生產高附加價值產品如DDR5/LPDDR5x、V8 NAND等。SK海力士則將未來資本支出主要用於HBM擴產和韓國晶圓廠基礎設施。美光的投資也是聚焦在HBM投資、新晶圓廠建設以及先進製程技術。
Kioxia（鎧俠）日本北上市工廠Fab2甫於今年投產，生產第八代3D Flash記憶體，以滿足AI需求。而中國長鑫存儲、長江存儲則分別在DDR5/HBM、3D NAND技術持續發展。
國內南亞科則聚焦製程升級，從DDR4轉至DDR5。華邦電則是在今年投入53億元用於高雄廠區設備和研發。
劉美君直言，全球記憶體前三大如SK海力士、三星、美光都已逐步退出DDR4和低容量MLC NAND Flash市場，轉單效應延伸至台廠如南亞科。而DDR4、DDR5則是庫存轉強，台廠恰好位於DDR4到DDR5之間的轉換期，這是台灣DRAM廠回溫的主因。
進一步觀察國內三大產品市場。她點出，首先在DRAM部分，原本庫存問題已逐漸去化，在AI資料中心、手機規格升級等因素帶動下，高容量與低功耗DRAM需求持續上揚。
在NAND Flash部分，台廠目前積極搶攻韓系大廠可能退出市場所釋出的MLC NAND Flash訂單，業者聚焦消費性電子與工業應用，後續亦可延伸至汽車市場，持續帶動需求。另在NOR Flash部分，台廠具備晶片尺寸較小的技術優勢，可望拓展穿戴型裝置及物聯網市場。
分析師：台廠可瞄準邊緣AI市場
劉美君強調，台灣業者可能比較沒有辦法在資料中心領域，與國際一線大廠競爭，但現在邊緣AI起步，剛好可成為台廠切入的利基。
她建議，業者可避開伺服器HBM的紅海競爭，並瞄準邊緣AI需求，朝低功耗、高頻寬、客製化的路線發展，提供客戶特殊規格的AI晶片以及客製化記憶體整合設計服務。
劉美君舉例，像是南亞科與鈺創在今年下半年宣布合資成立「智憶科技」，這是一家半導體設計公司，主攻AI記憶體設計服務，將開發客製化超高頻寬記憶體，瞄準AI PC、手機、機器人與汽車等終端應用。南亞科也自主研發10奈米製程第二代16Gb DDR5產品，現已完成設計與試產。
華邦電子則推出CUBE（Customized Ultra-Bandwidth Elements;客製化超高頻寬記憶體元件）架構，協助邊緣AI裝置提升記憶體性能，可支援生成式AI混合邊緣與雲端應用，提供前段3D結構增強。華邦電還有客製化AI記憶體解決泛，對應邊緣AI需求，轉移到16奈米DRAM製程。
旺宏NOR Flash產品線則為MCU平台提供高性能記憶體，支援先進AI應用與3D圖形介面。該公司並與國研院半導體中心合作，成功開發出新型高密度、高頻寬3D DRAM，係採用兩顆IGZO電晶體串聯設計，無電容架構可大幅縮小記憶體尺寸，使3D堆疊更為緊密，且消除電容導致的讀寫速度瓶頸與高功耗問題。
劉美君認為，IC製造業一直是扮演台灣半導體產業最舉足輕重的角色，其中台灣晶圓代工業者在全球7奈米以下的先進製程技術與產能佈局上，始終扮演領頭羊的角色。而台灣記憶體廠商則持續轉型，以利基型產品切入客戶需求，強化產品的差異性與競爭力。
更多太報報導
台積電最後一盤遭下殺 台股收盤翻黑小挫54點收28233點！光輝10月狂飆近2500點
工研院：2026年台灣半導體產值將突破7兆！年增10%
力積電第三季營收雙增！每股虧損0.65元 何時轉虧為盈？管理層這麼說
其他人也在看
「台積電今年上漲只能算中規中矩！」謝金河看好一產業熱潮：這個火不易澆息
台積電技術領先且產能關鍵，深刻影響全球晶片供應鏈，被視為左右世界經濟走向的重要力量。對此，財信傳媒董事長謝金河提到，這些年，很多人天天詛咒台積電，但台積電仍然穩健向前行，這也告訴大家，相信台灣，愛台灣的人是有福氣的。謝金河在臉書以「股市的關鍵五國」為題發文表示，10月31日股市收月線，他把10月全球股市的表現統計一下，發現今年一直大漲的南韓股市在10月又繼續......風傳媒 ・ 7 小時前
台積電突爆1.4萬張賣單...跌5元收1500元！誰做的？ 股市名師解析
台積電（2330）今（31）日最後一單遇逾1.4萬張賣壓，終場以1500元作收，下跌5元，跌幅0.33%，台股也隨之走弱，由紅翻黑，最終收在28,233點，下跌54點。 啟發投顧分析師李永年分析，台積電今日的爆量下跌，可能是基於近期股價漲幅較大，法人投資者選擇在此階段進行獲利了結。 儘管如此，李永年強調，台積電的長期基本面依舊強勁，尤其在AI需求持續升溫的背景下，未來業務增長潛力可期。因此，儘管短期內出現拉回，從中長期看，台積電仍具備向上的動能。 李永年補充道，台股整體市場也面臨類似情況，近來漲幅已較大，出現整理回檔的風險，但回調並不意味著市場基本面出現問題，反而是市場健康調整的跡象，還是提醒投資人應保持警覺，審慎應對短期波動。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
Q3大賺108億元！半導體封測龍頭「6天飆漲28%」登強勢股王 外資狂喊280元新天價
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（31）日受中美貿易破冰激勵，一度攻上28,400點，隨後平盤震蕩，尾盤遭逢一波急殺翻黑，終場下跌54.18點、收在28,233...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
【台股10月風雲榜】上櫃20大衰股出爐！中光電、順藥全上榜 2檔「BBU飆股」也逃不過
台股今（31）日迎來10月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，10月以來跌幅前20大的上櫃公司中（註：經還原權息值），本次以北基（8927）跌得最重，跌幅超過3成，研發中風藥的生技股順藥也重跌27%。此外，BBU概念股加百裕（3323）、順達（3211）同樣下挫、無人機飆股中光電（4909）跌幅超過19%，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
單週拔2漲停又吞2跌停！這檔第四季難轉盈 投信相挺2.8億捧成買超王
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數本週（10/27～10/31）整體上揚701.09點至28,233.35點，週漲幅2.55%。觀察投信本週買超前十名個股，以電子股為...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
記憶體熱潮嗨翻天！自營商全力橫掃這檔近萬張 砸60億瘋搶台積電「狂寵12週」
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股本週（10/27～10/31）收在28233.35點，週漲701.09點、漲幅2.55%，根據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）週買超160.53...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
「這檔」漲價記憶體！估Q4代工量價上升 三大法人單週買11萬張股價勁揚
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股本週（10/27～10/31）加權指數上漲701.09點，收在28233.35點，漲幅2.55%。據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人本週共買...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
吳敏求「親自出馬」也沒用？ 旺宏再吞跌停板 外資才買一天就吐光
旺宏日前連日漲停衝新高點，來到39.70元，然而29日公布Q3財報後收益不如預期，每股虧損0.47元，對此，董事長吳敏致歉並承諾將「將重出江湖」，親自帶領團隊，在1年內做出成績。但這並沒有挽回投資人的信心，連兩日苦吞跌停板，跌破十日線來到31.20元。不過，傳言美系外資維持旺宏快閃記憶業務正向觀察不變，並將投資評等Overweight增持、目標價40元均保持不動。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
婚事還沒結成 玉山金市值跌出台股前20強 一周蒸發485億元高過聘金
擁有近60萬股東的玉山金（2891）與三商壽（2867）婚事還沒成？未公告重訊惹議，昨天2家又雙雙於深夜公告，但今天玉山金股價仍慘跌到29.65元，30元大關失守，短短不到一周市值蒸發485億元還高過「聘金」，正式被緯創（3231）超車，擠出台股市值前20大榜單。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
外資目標價喊上1695元！這檔PCB「攻漲停又熄火」？獲利了結大軍湧現仍漲破半根
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI伺服器需求持續火熱，PCB供應鏈再掀行情。台光電（2383）今（31）日盤中一度直衝漲停1,400元，尾盤獲利了結賣壓湧現，終...FTNN新聞網 ・ 1 天前
收盤／台積電尾盤摜壓20元！台股紅翻黑跌54點 PCB、封測成盤面亮點
聯準會釋出鷹派訊息、科技巨頭財報表現參差，加上美中貿易休戰消息未能提振市場信心，美股四大指數週四（30）日全面下挫，道瓊、那指與費半皆收黑，尤其Meta重挫逾11%，拖累科技股氣氛低迷。台股今（31）日開盤不受美股影響開高震盪，整場都維持紅盤，可惜最後一盤遭台積電摜壓20元，終場加權指數由紅翻黑下跌54.18點，收在28,233.35點，跌幅0.19%；成交金額5,581億元。櫃買指數則在中小型股點火下逆勢上漲0.87%，收264.31點，成交金額1,386億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台達電法說難點火...今股價苦守千元關 分析師勸退：長短線都不宜
電源供應器大廠台達電（2308）昨日舉行第三季法說，今日股價未見法說行情，甚至回測1000元整數關，陷入千元保衛戰。運達投顧分析師陳石輝表示，法說會內容並沒有不好，而是符合預期，然股價已經將利多反映，目前漲多外資法人持續調節，昨日黑K已摜破10日線，長短線都不宜操作。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
再觸歷史新天價！台積電成交額爆153.8億稱霸 這「封測龍頭廠」Q3財報亮眼猛攻漲停板
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（31）日早盤以28,280.47點開低，截至上午11時30分暫以28,352.21點維持在上漲64.68點或漲幅0.23%。觀察盤中...FTNN新聞網 ・ 1 天前
萬聖節外資倒貨不給糖 台積電遭砍台股尾盤翻黑/黃仁勳「仁來瘋」席捲南韓 股民追買輝達點燃AI信仰/AI電網概念沸騰 重電三雄強勢亮燈｜Yahoo財經掃描
美股受Meta與微軟財報衝擊，加上聯準會主席鮑爾談話偏鷹，四大指數全面收低。道瓊指數下跌0.23%，標普500指數跌0.99%，那斯達克指數下挫1.57%，費城半導體指數也重跌1.53%。Meta因認列《大而美法案》一次性費用160億美元、明年AI資本支出大增，股價暴跌逾11%；微軟雖雲端營收年增40%，但龐大Capex引發疑慮，收黑近3%；反觀Alphabet營收優於預期、股價逆勢漲2.5%創新高；輝達拉回2%，市值回落至4.94兆美元。台積電ADR同步走弱跌近1%。亞股漲跌互見，日股大漲1085點至52,411點，再創歷史新高；韓股漲勢相對收斂，小漲20點；港股回檔376點、跌幅1.43%，陸股同樣走低。市場仍關注川習會後中美稀土與關稅協議後續發展。台股今（31）日早盤一度衝高至28,489點，但尾盤賣壓出籠翻黑，終場下跌54.18點、收28,233.35點，成交量5,594億元，周線連五紅、月線連六紅。台積電(2330)盤中觸及1525元再寫天價，惟尾盤遭1.4萬張賣單砸盤、收1500元跌5元，壓抑大盤表現。高價股表現分歧，信驊(5274)大漲260元、緯穎(6669)上漲65元雙創高；台達電(2308)跌破千元收995元，鴻海(2317)跌1.72%。PCB族群因台光電(2383)季報亮眼領軍，金像電(2368)、高技(5439)齊攻漲停；重電股華城(1519)、亞力(1514)、士電(1503)聯袂漲停掀多頭火花。傳產族群中，航運、塑膠、紡織相對疲弱，整體盤勢雖高檔震盪，但人氣與資金仍在場內輪動。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
三越伊勢丹降低持股 經營權展開角力賽 新光三越副董之爭 揭新光吳家茶壺風暴
新光三越百貨近來積極重整旗鼓，但吳家內部的紛爭也未停歇；從7月董事改選與9月副董之爭，一場權力與傳承的拉鋸戰正在上演中。財訊 ・ 1 天前
大輸血押寶記憶體！「2檔記憶體飆股」均連虧9季 仍遭外資單週猛敲近17萬張
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（10/27～10/31）加權指數勁揚701.09點，收在28233.35點，漲幅2.55%。據證交所盤後籌碼動向，外資本週買進9838.68...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
震撼彈！將接任台肥董事長 吳音寧：認真做實事最重要
台肥昨日公告董事代表人事異動，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，接替原農業部代表人李孫榮，引發外界震撼。對此，吳音寧今也在其社群平台發聲，表示台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定。中天新聞網 ・ 21 小時前
快刷存摺！ 財政部發錢了「9.2萬人直接入帳」 總額高達15億
財政部今（31日）宣布，第二批113年度綜合所得稅退稅已於今日入帳，凡於今年5~6月間完成申報且符合特定條件的納稅義務人，將於今日陸續收到退稅款項，總計9萬2071人符合資格，退稅總金額高達15億3596萬元。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
法說失利連9季虧損！外資倒貨逾5萬張 這家股價吞第二根跌停
記憶體大廠旺宏（2337）法說會後股價連續兩天跌停，成為市場最矚目的重災股。該公司第3季財報顯示，稅後淨損8.62億元、每股虧損0.47元，已連續9個季度虧損，投資人信心瞬間瓦解，30日跌停鎖死在34.65元後，今（31）日早盤再度開低重挫，盤中殺至31.2元跌停價。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／00878公布Q4配息「每股0.4元」最後上車日曝光
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導高人氣ETF「國泰永續高股息」（00878）今（31）日公布最新預估配息金額，每股配發0.4元，以今日收盤價21.72元計算，單次配息...FTNN新聞網 ・ 1 天前