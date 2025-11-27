記憶體股到底能不能買？法人給答案了

▲統一投顧董事長黎方國認為，記憶體股看到明年上半年都不怕。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 記憶體族群近期經常跌一天、漲一天，市場關心記憶體類股還能不能買進？統一投顧董事長黎方國給出肯定回應，看好股價到明年上半年都不用怕。

黎方國表示，目前記憶體報價仍在漲，供給端增加有限，供需吃緊的趨勢沒有改變，行情看到明年上半年不成問題。

他分析，記憶體產能擴張所需的時間長，短期內產能不會大幅開出，加上需求持續升溫，使得價格動能仍支撐得住。他建議，操作上應採逢黑是買點的策略，尤其估值仍偏低、漲幅落後的個股，有機會出現補漲力道。

不過投資人對記憶體個股操作仍須留意風險，南亞科日前才爆出違約交割超過2600萬元，短線漲到178元後，股價出現修正約20%。法人包括外資、投信也較常出現一天買、一天賣的趨勢。

南亞科27日股價上漲6.96%，華邦電漲幅6.16%，旺宏上漲2.59%，力機電上漲4.74%，群聯上漲3.94%。

