記憶體股火熱，華亞科調薪直逼台積電？謝金河盤點各大廠嘆：台灣仍在喝湯

台股5日早盤衝至28554點，再創歷史盤中新高，但終場下跌218點，失守5日均線28253點；另一方面，台塑集團旗下記憶體大廠南亞科技終（2408）上（10）月合併營收達79.08億元，月增18.66%；年增高達262.37%，創下2021年9月以來新高，傳出將大幅調薪，新進碩士學歷員工月薪有望漲破6萬元，直逼台積電水準，南亞科證實有調整，但外界傳言過於誇大。對此，財信傳媒董事長謝金河今（5）日在臉書回顧，台灣記憶體10年前受重創後，元氣仍有待回復，此次大漲仍可看出三大記憶體大廠吃肉、台灣喝湯的窘境，「台灣的記憶體加油！」

近來記憶體股大爆發，謝金河盤點，近日南韓三星（Samsung）宣布DDR5暫停報價，現貨價立刻大漲1倍，投資機構也把SK海力士目標價上調至100萬韓元，但氣勢旺盛的記憶體股出現回檔，4日海力士股價衝上624000韓元，收盤下跌34000韓元；三星最收盤104900韓元，下跌5.56%；漲勢凌厲的南韓股市下跌。日本方面，漲到昏天暗地的鎧俠（KIOXIA）從1440日圓漲到11845日圓也出現拉回走勢。

謝金河提到，南韓科學技術院（KAIST）教授金正鎬曾預告，AI時代的主導權將從GPU轉向記憶體，並暗示輝達（Nvidia）可能買下美光或SanDisk；他認為，AI時代運算速度不能只靠GPU，記憶體才是關鍵，這也是HBM（高頻寬記憶體）宰制市場，海力士，美光，三星主導市場的源頭。台灣方面，謝金河提到，台灣的記憶體在2015年受到重創後，迄今元氣尚未恢復，落後前三大廠至少2至3代。

謝金河表示，這波記憶體大漲，南亞科終於在第3季出現15.64億元的淨利，但前三季仍然虧44.79億元；華邦電第三季賺29.43億元扭轉虧損，前三季小賺5.4億元；快閃記憶體的旺宏仍然虧30.12億元，而大家囑目的力積電前三季仍虧損51.59億。他進一步說，台灣仍陷入「只能喝湯」窘境，只有買賣記憶體的群聯，威剛等賺最多；他總結，台灣的記憶體產業應思考加大投資力度趕上前三大廠，如近日華邦斥資355億投資、台積電也宣布和海力士合作研發新型HBM裸晶片，這都是好的訊號。

