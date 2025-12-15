記憶體股狂潮能飆多久？美光財報釋風向球！央行利率估連7凍、房市管制何時鬆綁？｜今周重磅
我國央行本周召開利率決策會議，市場預估政策利率將維持「連7凍」，短期難見有變化。只是，近期房市在央行7波的打炒房措施下，終見微幅降屋，房市政策是否會鬆綁？受到各界矚目。 此外，記憶體狂潮何時落幕？國際DRAM大廠美光本周釋出財報，預料將成記憶體未來走勢的重要風向球。 1、央行理監事會議登場 利率政策、房市管制成焦點 2、美光將釋最新財報 記憶體走勢關鍵風向球
國際記憶體大廠美光科技本周三(12/17)釋出最新財報，由於近期全球記憶體價格飆漲，預料美光將繳出亮眼成績單。AI資料中心對於DRAM的龐大需求，加上優異的利潤，讓國際主要記憶體大廠均投入產能，只是消費型電子產品，卻成了受害者。
近期的記憶體狂潮有多瘋？從美光股價就可知一二。今年初，美光股價仍在87.33美元間徘徊，隨記憶體價格飆風四起，美光股價至今已衝上241美元，漲幅高達174%，相當驚人。
調研機構：Dram Q4合約價仍有5成漲幅
根據TrendForce於11月底做的最新調查，2025年第3季由於一般型DRAM合約價上漲、出貨量季增，且HBM出貨規模擴張，推升DRAM產業營收較前一季成長30.9%，達414億美元。
TrendForce認為，記憶體價格部分，由於雲端服務供應商(CSP)對採購價格態度較開放，導致先進及成熟製程、各主要應用的合約價快速攀升。TrendForce預估，第4季一般型DRAM合約價將季增45%50%，與HBM合併的整體合約價，亦將上漲50%至55%。
記憶體價格攀升 消費市場受衝擊
由於記憶體可說是所有電子產品的「關鍵零組件」，幾乎所有電子產品都需要使用。只是，AI伺服器帶動記憶體價格飆漲，恐怕讓消費型電子產品跟著受波及。
TrendForce認為，記憶體對手機、PC等消費產品的影響正在擴大，就連iPhone也難逃魔爪。由於記憶體在整機成本的占比也將明顯提升，恐怕迫使蘋果公司重新審視新機定價，可能縮減或取消對舊機降價幅度。
未來「縮減規格配置」或「暫緩升級」恐怕成為智慧手機、筆電品牌，平衡成本的一項必要手段，
央行總裁楊金龍。圖／今周刊資料庫
今周重磅：央行理監事會議登場，利率估按兵不動 房市管制何時鬆綁？
中央銀行本周四(12/18)召開理監事會議，市場預估政策利率將維持「連7凍」，短期難見有變化。只是，近期房市在央行7波的打炒房措施下，終見微幅降屋，房市政策是否會鬆綁？受到各界矚目。
各界料利率按兵不動 何時降息？關鍵看這數字
永豐金控首席經濟學家黃蔭基認為，我國央行利率政策今年、明年都會按兵不動，關鍵在於短期通膨率難見「1.5%」以下。
此前，主計總處也推估，2026年的CPI年增率將維持在1.67%，與過去央行總裁暗示的降息門檻1.5%，仍有一小段差距。
此外，由於台灣今年經濟成長率可望衝破7%，明年在高基期因素下，依舊能維持在3%以上，更讓央行少了個降息理由。
房市管制是否鬆綁？
另一個觀察重點，則是央行是否會對房市打炒房政策鬆綁。此前，央行陸續對國內房市祭出7波打炒房措施，終於讓房市稍稍降溫，只是房價是否鬆動，仍待觀察。
自2019年以來，我國建物買賣移轉棟數一直站穩30萬棟以上，在打炒房的措施下，今年掉到2字頭。今年前10月全國買賣移轉棟數，僅在21.6萬棟左右，已見明顯降溫。
為了避免信用過度流向不動場市場，央行實施許擇性信用管制，並要求各銀行自主管理不動產貸款總量。目前，我國全體銀行10月的不動產貸款佔比已微幅降至36.64%，已比2023年10月的37.6%下降。
後續央行會以何種標準，來觀察房市政策適合鬆綁，成為本次理監事會議的觀察重點。
