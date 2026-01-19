記憶體股迎「超級週期」 半導體ETF『記』高一籌
【記者柯安聰台北報導】台積電法說會後，AI後市吃定心丸，帶旺台股驚驚漲，緊接台美財報季即將登場，法人看好AI驅動盈餘上修循環有望持續走高，在AI股訂單能見度提升與半導體漲價缺貨外溢帶動下，台股記憶體等相關利基股價一路向上飆升，同步推升台股半導體相關ETF績效衝高，根據CMoney統計，今年以來截至1/19止，台股主被動ETF績效表現中，半導體ETF漲幅強勁冒出頭，表現最好的全5名，全是半導體ETF霸榜，包括台新臺灣IC設計(00947)，年初以來上漲達22%，表現稱冠；新光臺灣半導體30(00904)也上漲17.40%，表現第2，其他前5名進榜ETF中，還有兆豐台灣晶圓製造(00913)、群益半導體收益(00927)、中信關鍵半導體(00891)，今年以來漲幅皆逾13%，狠甩台股市值型、主動型。
投信法人表示，為應對日益嚴重的缺貨潮，全球3大記憶體大廠之一的美光宣布將以18億美元收購力積電（6770）的銅鑼晶圓廠，有助於美光強化在台的先進封裝與記憶體供應鏈佈局，並藉此迅速獲得現成產能，鎖定2026年大幅提升DRAM生產能力，以面對2026年可能出現的史上嚴重記憶體短缺。消息一出震撼市場，1/19記憶體族群繼續飆漲，南亞科（2408）、旺宏（2337）漲停鎖死，華邦電（2344）最終也收漲9.39%的好成績，顯見記憶體超級週期遠未結束。
台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，近期有多檔記憶體相關個股為處置股，許多投資人將目光轉向投資ETF的方式，將當紅個股納進個人投資池，如00947前3大成分股權重分別為華邦電11.19%、群聯（8299）10.87%及南亞科9.97%，透過記憶體佔比高的半導體ETF投資當紅題材，也不失為投資人另一種參與記憶體投資熱潮的好選擇。
新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，2026年台股半導體族群除權王台積電享有一個人的武林外，還有產業供不應求、缺貨題材貫穿2026全年的記憶體族群，包括炙手可熱的高頻寬記憶體HBM，連傳統DRAM存儲記憶體、NAND Flash快閃記憶體也產能吃緊，另外，今年CES展過後，全球AI將進入實體AI世界，包括自駕車、機器人等，都是實體AI應用落地場域；代理AI也將如火如荼發展，背後將極需要半導體關鍵零組件，包括晶片、先進製程封裝、ASIC等作為實體AI的底層基建，表示台股半導體產業鏈，實體AI時代仍大有可為，中長期投資展望持續看好。
台新投信ETF投資團隊建議，2026年AI硬體紅利興起，加上記憶體超級週期帶旺，台灣半導體產業躬逢其盛，台股資金亦聚焦半導體與AI供應鏈龍頭，投資人現階段想布局台股，不必擔心台股驚驚漲，若擔心個股風險太高，不妨先破除指數高點魔咒，優先鎖定績優台股半導體ETF，透過被動指數參與，可以完整涵蓋半導體產業上中下游潛力股作更全面布局，達到2026年追成長(產業)、降風險(個股資金輪動)、防波動(地緣政治干擾)，穩健掌握AI長線升浪下的黃金投資機遇。（自立電子報2026/1/19）
