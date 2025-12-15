記憶體股還有戲？專家估美光財報亮眼 華邦電、南亞科繼續飆

美光科技（Micron）即將在周四（18日）清晨公布其2026財年第一季度財報，華爾街分析師普遍預期美光將繳出亮眼成績單，預測該季營收約為127.22億美元，非GAAP每股盈餘預計約為3.656美元，高盛更預期營收可能達到132億美元、每股收益（EPS）4.15美元，雙雙高於市場普遍預期。

美光科技。（圖／報系資料照）

記憶體產業正處於強勁的上升周期，尤其受惠於AI應用爆發式成長，因此市場對美光這份財報寄予厚望，關注其在高頻寬記憶體（HBM）晶片領域的表現與市占率提升情況，預期表現將優於市場共識，主要關注點在於AI需求帶動的記憶體產業復甦。

除了AI相關產品，傳統DRAM與NAND Flash的價格近期也出現強勁反彈，這將進一步推升美光毛利率，財報表現將被視為記憶體產業景氣關鍵風向球，預計將對整體科技股，特別是台灣相關供應鏈。

摩根士丹利（Morgan Stanley）近期將美光升為「首選股」（Top Pick），主要理由是DRAM短缺推升價格，美光有望創下史上新高盈利，並給予了325美元的目標價，維持增持評級，看好其強勁EPS前景與基本面加速改善。

記憶體大廠南亞科。（圖／報系資料照）

美光財報利多或利空消息，都將立即反映在以下台灣相關廠商股價與未來預期，記憶體製造如南亞科（2408）、華邦電（2344）；封測與模組廠如力成（6239）、群聯（8299）、威剛（3260）等；值得注意的是，投信法人在記憶體類股的持股水位尚未飽和，只要股價有震盪拉回，即可能持續加碼買進，提供股價下檔支撐。

整體來看，在美光財報公布前後，記憶體族群預計仍是市場焦點，有望維持強勢格局；不過，若其財報不如預期，或美股整體科技股出現回檔修正，仍可能連帶影響台股記憶體族群短線走勢。

財信傳媒董事長謝金河提醒，台灣記憶體股是全球產業的「末梢神經」，需觀察國際大廠如美光、三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）等後續動作，市場漲多後可能進入高原期，需開始謹慎。（旺得富）

免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

