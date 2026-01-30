記憶體若回檔「陷阱or機會」？ 他獲利了結仍看好：別過度悲觀





記憶體族群近期走勢震盪，不少投資人開始猶豫，究竟回檔是風險升高，還是另一波機會的起點？就在市場分歧加劇之際，一名PTT網友分享自身操作經驗，從進場、停利到出清的完整思路，引發股板高度關注。

該名網友指出，早在2025年11月中旬，便曾提醒記憶體族群出現修正後的布局空間，並以南亞科為例，推估當時多數投資人的進場成本約落在140元附近。隨著股價後續震盪走高、逼近前波壓力區，他曾提醒短線已有約一成帳面獲利者，可考慮分批減碼、移動停利，同時保留部分持股觀察是否能再度突破。

原PO當時也強調，短線操作與長期趨勢並不衝突，提醒投資人別因波動而過度悲觀，整體產業格局仍值得持續關注。隨後行情延續，他近日再度發文分享進度，表示當初進場的部位已達到自己設定的獲利目標，因此選擇全數出清。

▼記憶體族群近期走勢震盪，不少投資人開始猶豫，究竟回檔是風險升高，還是另一波機會的起點。（示意圖／東森新聞資料照）

他進一步說明，這次出場並非轉為看空，而是基於風險控管與資金調度的考量，先將獲利落袋為安。若後續在月底，或2、3月期間出現明顯拉回、甚至盤中急跌，仍會評估重新進場撿便宜，對記憶體族群的中期發展依舊抱持正向看法。

貼文曝光後，股板留言幾乎一面倒祝賀，不少網友直呼「恭喜賺錢」、「入袋為安」、「賺爛了」，甚至戲稱原PO為「股神」、「V轉之神」，肯定其操作節奏與紀律。也有網友坦言自己當初沒跟上或太早出場，直呼可惜，表示會持續關注其後續觀點。

不過討論中也不乏不同聲音，有人認為現在出清「似乎賣得太早」，看好記憶體行情仍有續攻空間；也有人提醒，當市場氣氛過度樂觀時，反而更需要留意風險，短線操作仍須保持彈性與紀律。

（封面示意圖／翻攝photoAC）

