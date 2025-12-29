記憶體荒！ 明年電競創作者筆電貴6千、文書+3千

記憶體荒，明年電競創作筆電ㄍ估計會貴6千，文書型貴3千。（圖／TVBS）

AI伺服器需求激增，記憶體市場陷入嚴重缺貨危機，DDR5價格已漲至原本的5倍，SSD固態硬碟也大幅上揚！3C通路商已確認，明年筆電和電腦將全面調漲，入門款文書筆電漲價3000元，高階電競或創作者筆電更將上漲約6000元。連帶影響手機市場，預計明年各類手機價格將上漲約一成。韓國媒體更指出，記憶體價格明年可能再漲45%！

記憶體荒，明年電競創作筆電ㄍ估計會貴6千，文書型貴3千。（圖／TVBS）

隨著AI伺服器需求激增，記憶體市場陷入嚴重缺貨危機，不僅衝擊商業端，更波及消費市場。3C通路商已確認收到PC大廠通知，明年筆電和電腦將全面調漲，入門款文書筆電預計漲價3000元，高階電競或創作者筆電更將上漲約6000元。記憶體價格飆升，DDR5價格已漲至原本的5倍，SSD固態硬碟也大幅上揚，連帶影響手機市場，預計明年各類手機價格將上漲約一成。

廣告 廣告

記憶體市場缺貨情況嚴峻，主要是因為2025年AI浪潮帶來的強勁需求。目前DDR5記憶體價格已從年初的700元暴漲至3600元，漲幅達5倍之多；16G記憶體也從1400元上漲至5300元。SSD固態硬碟更從1700元飆升至5300元，1T容量的產品價格已接近10000元。這波漲勢導致PC品牌商已在11月通知通路業者，明年將調整產品價格。

面對即將到來的漲價潮，許多消費者已開始提前採購。有消費者表示，如果漲價在5000元以內還可以接受，但若超過這個金額，就會考慮現在趕快購買。也有消費者持觀望態度，表示只有在真正需要時才會購買，不會特別因為時間點而做決定。

3C通路業者說明，已經收到PC大廠發函1月筆電將會漲價。（圖／TVBS）

3C業者為了刺激年底銷售，推出多項促銷活動，包括筆電最高下殺近10000元，以及消費滿5000元就有機會抽中市值60000元的機票。3C家電資通訊採購長陳柏蒼指出，AI伺服器的記憶體需求是一般伺服器的5倍，產能排擠效應達4倍，但記憶體每年產能增長僅約5%，預計至2026年，記憶體供不應求的情況仍難以緩解。

3C業者說明DDR5價格貴5倍，SSD變成5300，1T甚至近萬元。（圖／TVBS）

韓國媒體報導，記憶體價格明年可能再漲45%。各大PC品牌如聯想、戴爾、惠普、宏碁、華碩等也已證實，明年將適度反映成本上漲。部分業者則表示會調整產品組合，如將16G記憶體降為8G、32G降為16G，或延後新產品上市，以減輕成本壓力。然而，無論如何調整，筆電終端價格的上漲趨勢已難以避免。

更多 TVBS 報導

台灣已凍漲逾9年！ 美式賣場年費「漲」聲響起 業者回應了

變相漲價！橋村炸雞偷減料 韓令「重量標示不實」將停業

提早8個月訂春節墾丁旅店 … 一晚3420元遭取消 房價漲7成

退房時間還沒到 控泡湯遭房務強行開門

