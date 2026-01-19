記憶體行情續燒！群聯站上2000大關 南亞科奔漲停為法說會暖身

【記者呂承哲／台北報導】記憶體族群再度大漲！在美光上週股價大漲7%、市值站上4000億美元，成為全球第24大公司，多檔記憶體股雖然仍在關禁閉，但DRAM雙雄南亞科技（2408）、華邦電（2344）週一（19日）早盤再度亮燈漲停，加上南亞科下午將召開法說會，市場也關注記憶體後市表現。

截至上午11點20分，南亞科亮燈漲停、報275元；華邦電亮燈漲停、報117元。至於其他記憶體股，包括NOR Flash供應商旺宏（2337）亮燈漲停、報73.7元；封測廠福懋科（8131）亮燈漲停、報76.4元；華東（8110）亮燈漲停、報88元；利基型記憶體IC設計廠晶豪科（3006）股價上漲6元或3.88%、報160.5元。

記憶體模組廠方面，創見（2451）股價上漲9元或3.54%、報263元；十銓（4967）股價上漲15.5元或7.62%、報219元；威剛（3260）股價上漲19.5元或6.62%、報314元。NAND控制晶片與儲存解決方案大廠群聯電子（8299）則是大漲5.82%、報在2000元。

南亞科技2025年12月自結合併營收為新台幣120.17億元，較上月增加18.18%，較去年同期增加444.87%，再創單月歷史新高。累計合併營收為新台幣665.87億元，較去年同期增加95.09%。總經理李培瑛先前法說會表示，展望第四季，整體價格仍有機會續揚，營運「比第三季好」的把握度高，毛利與獲利將持續改善。李培瑛表示，雖DDR5「甜蜜度」不如DDR4，但屬未來必經產品線，將依客戶需求調整產能配置。

Counterpoint Research記憶體半導體研究總監MS Hwang表示，市場已逐步擺脫「供給追上就跌價」的產業節奏，在AI、高階伺服器與先進製程需求交織下，價格水準持續上移，即便供給端逐步恢復，價格修正的速度與幅度，也已難以複製過往經驗，產業正邁入全然不同的新階段。

