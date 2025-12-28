記憶體行情飆多久？他看旺：這次結構性缺貨

▲台灣記憶體指標南亞科近期股價屢創高。（圖／翻攝自南亞科官網）

[NOWnews今日新聞] 市場關注記憶體這一波行情到底能走多久，第一金投顧董事長黃詣庭認為，這次記憶體上漲，已不再是過去典型的景氣循環反彈，而是供給端受限、需求端被AI推著走的「結構性供不應求」。

黃詣庭指出，過去記憶體最大的特徵是循環性，需求回來、擴產消息一出，市場立刻預期供給增加，價格就容易鬆動，造成股價與營收劇烈起伏。但這次不同，三星、美光、SK海力士等三大原廠的資本支出與產能策略相對保守，並未出現明顯擴產規劃，價格也因此更有支撐。

黃詣庭分析，AI是這波結構轉變的核心推力。原廠產能與資源持續往DDR5、HBM等高階產品傾斜，帶動部分較成熟的DDR4供給收縮，偏偏DDR4並沒有消失需求，車用、工控、部分消費性電子等仍大量使用，缺口反而被放大。

至於需求端，黃詣庭直指最大的買家仍是雲端服務供應商（CSP）。相較整體AI伺服器機櫃成本，記憶體占比並不算最高，因此即使價格上調，對CSP而言也更偏向成本可承受、但缺料不可承受的狀態。短線就算價格漲高，買方仍得照單全收，至少到明年仍難看到缺貨明顯緩解。

